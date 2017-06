Az egybegyűlteket – özvegyét, Kosztándi B. Katalin festőművészt, egykori tanártársait, tisztelőit, az önkormányzat tagjait és a nyolcadik bálványosi alkotótábor résztvevőit – elsőként Bejan András, a Nagy Mózes Elméleti Líceum igazgatója köszöntötte, emlékeztetve arra, hogy a Kosztándi művész házaspár kezdeményezésére és irányításával 1971-ben V–VIII. osztályos szinten képzőművészeti tagozat indult. Jenő bácsi festészeti órái életre szóló élményt jelentettek több nemzedék számára – hangsúlyozta az iskola igazgatója, egykori tanítványa. Azt is elmondta, hogy 1989-ig Kosztándi Jenő egykori tanítványai közül tizenkilencen szereztek képzőművész oklevelet. „Kosztándi Jenő szellemi örökségére mi is büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy Vetró András volt kollégája és művésztársa domborművön örökítette meg elődje felejthetetlen arcvonásait” – mondotta többek között Bejan András, aki köszönetet mondott a művész özvegyének az iskolának adományozott Kirakat című Kosztándi-festményért. A művész személyiségét Deák Ferenc magyartanár méltatta, dióhéjban számba véve művészpályájának főbb állomásait. Bokor Tibor polgármester a „szegényebb lett a világ, örökre letette az ecsetet egy művész, aki nemcsak alkotásai révén, hanem emberként is hatalmasat alkotott” szavakkal kezdte beszédét, majd ismertette a helyi tanács azon határozatát, amellyel post mortem díszpolgárrá nyilvánították Kosztándi Jenő festőművészt.

Ezt követően a Márton Áron utcában található szülőházát domborműves emléktáblával jelölték meg. Az emléktáblát – Vetró B. András szobrászművész alkotását – Bokor Tibor polgármester és Hegedüs Ferenc vállalkozó, kultúrmecénás, a Kosztándi Képtár kurátora leplezte le, és Vargha Béla kézdi-orbaiszéki római katolikus főes­peres áldotta meg. Az ünnepség a Kosztándi Képtárban kötetlen beszélgetéssel folytatódott.