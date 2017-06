Úgy tűnik, elhárult az utolsó bürokratikus akadály is a szépmezői ipari park elindítása elől, a következő hetekben már lehet tárgyalni az érdeklődő cégekkel, vezette fel a tegnapi tanácsülésen Antal Árpád András polgármester annak a határozatnak a tervezetét, amely a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó városrészen létesített ipari park működési szabályát határozza meg, beleértve a különféle – telephely, iroda stb. – bérleti díjakat, a lehetséges kedvezményeket, illetve azt is, milyen körülmények között vásárolhatja meg egy cég az általa ott bérelt területet.

A határozattervezethez egy román képviselő szólt hozzá, kevesellve a helybérnek javasolt négyzetméterenkénti évi 1,5 eurós licitálási indulási árat, és általában a béreket. Válaszában Antal Árpád kifejtette, az árak megállapításánál figyelembe vették a más ipari parkok kínálta lehetőségeket, de legfőképp azt szeretnék elérni, hogy minél több befektetőt vonzzanak Szépmezőre. A város ugyanis nem a bérekből szándékszik meggazdagodni, magyarázta, hanem az az érdeke, hogy minél több munkahely létesüljön, így az alkalmazottak adójából a városnak megmaradó rész is nagyobb lesz. Azonkívül, tette hozzá, azon a környéken a telekár eléggé alacsony, 10–12 euró négyzetméterenként, ha a licitálási induló árat megemelnék tíz euróra, miként a képviselő felvetette, a lehetséges befektetők inkább területet vásárolnának, semmint bérbe vegyenek a várostól. A képviselő a magyarázatot kielégítőnek találta, nem javasolt más árakat, és a határozattervezetet is megszavazta, miként a jelen levő képviselőtársai is – kivéve a szociáldemokrata Rodica Pîrvant, akinek bojkottja (részt vesz a testületi üléseken, de nem szavaz) még másfél hónapig tart.