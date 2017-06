A találkozót ebben az évben is Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Vadászati Kulturális Egyesület és a Vadon Egyesület közös szervezésében hívják életre, az esemény fővédnöke ez alkalommal is Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, az Országos Magyar Vadászati Végegylet elnöke, míg a védnökök Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója (az erdélyi vadászat fejlesztésének támogatója, több háromszéki beruházás kezdeményezője), valamint gróf Károlyi József, a 2021-re tervezett Vadászati Világkiállítás miniszteri biztosa. A meghívottak sorát gazdagítja Faragó Sándor professzor, a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, aki a Miért vadászunk című előadással érkezik, amely a Duna TV Mindentudás egyeteme címet viselő oktatóműsorában hangzott el először, és azóta is töretlen sikernek örvend.

Pénteken Sárkány Árpád, az Abies Hunting vállalat vezetője, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács alelnöke a romániai vadászkultúra nemzetközi megítélését mutatja be. Demeter János, a Vadon Egyesület elnöke a rendezvény beharangozóján elmondta: az utóbbi években azt tapasztalják, hogy intenzív az a munka, amit a vadászat alábecsülésére, befeketítésére folytatnak mások. Ennek ellensúlyozása fontos feladat számukra, ezért olyan események szervezésére is odafigyeltek, amelyek ennek az ősi foglalatosságnak a népszerűsítését szolgálják. Remélik, ezáltal az elfogadottság mértéke is növekedhet. Céljuk továbbá, hogy a székelyföldi vadásztársadalom szakmai színvonalát is erősítsék, ezért folytatódik a tavaly elindított vadászakadémia.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke szerint a találkozó nem kizárólagos, a szakmának szóló eseménysorozat, hanem a természetkedvelőket is célozza, és mindenkit, aki a vadászatról szeretne bővebbet tudni. Az elnök szerint egy nemzetközi kitekintésű, vándortalálkozóként megszervezett rendezvényről van szó, amely arra is hivatott, hogy az évszázados erdélyi, és ezen belül székelyföldi vadászati kultúrát – amelynek hírneve sokáig a határokon messze túlmutatott – újból a figyelem központjába hozza.

Pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében a már említett előadásokkal rajtol a rendezvény, majd a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület képzőművészkörének kiállítását nyitják meg a vadászati múzeumban. Szombaton Árkosra várják az érdeklődőket, az előző évekhez hasonlóan idén is a vadásztársaságok ünnepélyes, kürthangra történő bevonulásával, Szent Hubertus-áldással, a Székelyföldi Vadász Érdemrendek átadásával veszi kezdetét az egész napos program, amelyben a már említetteken kívül több zenei és táncelőadás, valamint a vándorzászló átadása is szerepel.