18 órától a Székelyföldi Vadászati Kiállítás előcsarnokában megnyitják a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület képzőművészkörének kiállítását. SZOMBATON Árkoson: 9-től a főzőverseny indítása, 9.30-tól vadászkellék- és kézművesvásár megnyitása, 10-től vadászkürtös-fogadás, a vadászegyesületek ünnepélyes bevonulása, 10.30-tól ünnepélyes megnyitó (a vendégek köszöntése után Szent Hubertusz-áldás, köszöntőbeszédek, a székelyföldi Vadász Érdemrendek átadása), 12-től trófeakiállítás megnyitója, 13-tól solymászbemutató, 13.30-tól magyar agarak bemutatója, 14-től solymászat és agarászat a kastély parkjában, 15-től a főzőverseny eredményhirdetése és díjazása, 15.30-tól az árkosi dr. Gelei József Általános Iskola Kökényes tánccsoportjának műsora, 16-tól a Rétyi Kováts András Fúvószenekar koncertje, 17-től a Háromszék Táncegyüttes műsora, 17.30-tól Erdélyi Tamás csalsípbemutatója: Erdők-mezők hangja, 18-tól vadászbáli ruhák bemutatása Tormáné Gyöngyösi Zsuzsanna közreműködésével, 18.30-tól a Vadászkürt együttes előadása, 19-től a vándorzászló átadása, 19.30-tól a Bojtorján együttes koncertje. A rendezvény ideje alatt játszóház működik.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 16-tól A múmia (amerikai kalandfilm, 110 perc, 2017) és Wonder Woman (amerikai akciófilm, 141 perc, 2017); 18.15-től Élesítve (angol akcióthriller, 98 perc, 2017); 18.45-től Dalida (francia életrajzi film, 124 perc, 2016); 20.15-től Csajok hajnalig (amerikai vígjáték, 100 perc, 2017); 21-től Kipörgetve (francia akcióthriller, 96 perc, 2017). * Felhívják a mozilátogatók figyelmét, hogy a Művész Moziban a készpénzfizetés mellett lehetőség nyílt a bankkártyás fizetésre is. * A Művész Mozi áprilisban kapcsolódott be az országos Orange szerda programba, miszerint szerdánként a vásárlók egy jegy áráért kettőt kapnak. Sepsiszentgyörgyön az akció június 30-ig tart.



Hitvilág

SZENT LÁSZLÓ EREKLYÉJE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent László-emlékévben a Gyulafehérvári Főegyházmegye a birtokában levő csontereklyét szeretné „házhoz” vinni a hívekhez, lehetővé téve, hogy közelebbről megismerjék azt, és tiszteletüket kifejezhessék. Júniusban zajlik az ereklye körútja: napról napra más-más plébánia fogadja templomába. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplomba ma este érkezik a 18 órától kezdődő szentmisére, majd szombaton a 7 órai szentmise után egészen estig, a 18 órakor kezdődő miséig lehet megtekinteni.

ARANYMISE. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban vasárnap 19 órától Csató Béla pápai káplán, tb. kanonok, plébános aranymiséjét, papságának 50. évfordulóját ünnepli.



Zene

FUVOLA- ÉS KAMARAZENE-HANGVERSENYT szervez az Árkosi Kulturális Központ és a Brassói Transilvania Egyetem Zenetanszéke ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bástya-házban (Olt utca 6. szám). Fellépnek dr. Filip Ignác zenetanár tanítványai: Kozma Noémi (fuvola), Hajdú Zsuzsa (fuvola), Péter Ervin (fuvola), László Berta Bianca (zongora), Anghel Romulus Mircea (fagott), Andreea Dragomir (oboa), Ambrus Sándor (zongora). Zongorakíséret: dr. Mihaela Pavel. Műsoron Fauré-, Poulenc-, Gerschwin-, Dávid Gyula-, Vivaldi-, Schubert- és Böhm-művek.

VILLÁMCSŐDÜLET – NAKED ZENEKAR. A Közösségi részvétel évének jegyében szombaton Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren közös muzsikálásra és rendkívüli világzenei élményre hívja a városlakókat a Kónya Ádám Művelődési Ház: 19 órától ütős villámcsődületre kerül sor Feket-Lovas Zsolt és Ádám Julcsi vezetésével, majd 21 órától a világzenét dzsesszdallamokkal ötvöző belgrádi Naked zenekar koncertjétől lesz hangos a tér. A közös dobos élményzenélésre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A helyszínen biztosított hangszereket kiegészítve fazéktól és fakanáltól játékdobig vagy igazi hangszerig bármilyen ütős zajszerszámot lehet otthonról hozni. A közös ritmusgyakorlat a téren betanult ütemekből áll össze, hogy a résztvevők megtapasztalhassák a dobolás felszabadító élményét. A program 12 évet betöltött gyermekek számára ajánlott. Este a szerb Naked zenekar balkáni dallamokat hoz a főtérre. A zenekar tagjai: Branislav Radojkovic (bass), Goran Milosevic (dob, ütőhangszerek), Djordje Mijuskovic (hegedű), Rastko Uzunovic (klarinét, szaxofon)

A ZÁGONI IFJÚSÁGI FÚVÓSTALÁLKOZÓT június 17-én, szombaton VIII. alkalommal szervezi meg a Művészeti és Népiskola, Zágon Polgármesteri Hivatala, a zágoni Mikes Kelemen Művelődési Központ és a zágoni ifjúsági fúvószenekar. A fellépő hét zenekart 10 órakor fogadják, 10.30-kor indul a felvonulás az iskolától a központi park színpadához. A szabadtéri koncertek 11 órakor kezdődnek a központi színpadon.

A VIII. FÚVÓSZENEKAROK TALÁLKOZÓJÁRA június 18-án, vasárnap Sepsibükszádon a Mikes Ármin Általános Iskola udvarán kerül sor a sepsibükszádi Vallató Fúvósegyesület, Sepsibükszád Polgármesteri Hivatala és a Művészeti és Népiskola szervezésében. A program: felvonulás 12 órától az ortodox templomtól a Mikes Ármin-iskola udvarára, 13 órától megnyitó, 13.15-től a meghívott zenekarok elő­adásai.



Kiállítás

A nyolcadik bálványosi művésztelep tárlatmegnyitója szombaton 12 órától kezdődik a bálványosi Grand Hotel Galéria termében. A művészeket Túrós Eszter művészettörténész méltatja.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11B országúton Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek, Kézdiszárazpatak; a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Bereck, Kézdivásárhely, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Bibarcfalva, Nagyajta, Vargyas közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

STRAND. Június 17-én nyílik a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi strand. Hétfőtől vasárnapig 10–20 óráig várják a fürdőzni vágyókat.

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház orvosai és asszisztensei ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek: ma 9–17 óráig a mikóújfalusi sportcsarnokban várják Málnás, Málnásfürdő és Zalánpatak lakóit.

ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium aulájában ma 18 órától Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa előadást tart Út a boldogsághoz címmel. A belépés díjtalan. Honlap: gunagriha.hu.

BALLAGÁS. Június 17-én, szombaton 9 órától ballagnak a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Szakképző Líceum diákjai.

BÁL. Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület Margit-napi bált szervez vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Érdeklődni a 0740 518 798-as és a 0741 685 373-as telefonszámon lehet.

VÍZVEZETÉKCSERE. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy június 19-én, hétfőn megkezdődik Sepsiszentgyörgyön az Ifjúság sétányon, a Benedek Elek utca és a Testvériség sétány közötti szakaszon a vízvezetékek és a csatlakozók cseréje. A munkálatok június 19. és július 21. között zajlanak. Megkérik a lakókat, hogy a Benedek Elek utca 7-es tömbház előtti részen ne parkoljanak, mert a vezetékcserét az úttesten végzik. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Rétyen, hétfőn Komollón gyűjti.

ANGOLTÁBOR. Az English Speaking Club Egyesület angol nyelvtábort szervez augusztus 28.–szeptember 2. között V–VIII. osztályosoknak angol anyanyelvi oktató részvételével. Érdeklődni lehet a 0727 359 064-es telefonon vagy a melux@planet.ro.