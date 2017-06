A sajtótájékoztató kezdetén Antal Árpád polgármester elmondta, a 19,3 millió euróból létrehozott Sepsi Aréna 80 százalékát a román kormány, míg a maradék 20 százalékát Sepsiszentgyörgy önkormányzata finanszírozta, viszont a labdarúgó-utánpótlásbázis és a mobil műjégpálya létrehozását a magyar kormány fogja anyagilag támogatni. „Abban hiszek és azt a jövőképet képzelem el mindannyiunk számára, hogy mi, erdélyi magyarok érdemeljük ki mind a bukaresti, mind a budapesti hatóságok pozitív értelemben vett figyelmét. Használjuk ki azt, hogy román állampolgárok vagyunk és magyar nemzetiségűek, így mindkét irányból hozzunk létre beruházásokat annak érdekében, hogy az itt élő emberek életszínvonala, életminősége nőjön” – mondta Antal Árpád.

„Az utóbbi nyolc-kilenc évben sikerült bebizonyítani azt, hogy ha van összefogás, nagy álmok és pozitív gondolkodás, akkor minden területen lehet egyről kettőre jutni. A sport, a kultúra és a gazdaság területén is előreléptünk. Bízom abban, öt-tíz év múlva a felnőttcsapatokban helyi játékosok is lehetőséghez jutnak” – jelentette ki Antal Árpád, aki azt is elmondta, nemcsak a jelen lévő klubok használhatják a létesítményt, hanem más sportok támogatását is fontosnak tartja az önkormányzat, de emellett az Aréna a kultúrának és a vállalkozói rétegnek is épült. A városvezető közölte azt is, hogy tömegközlekedési eszközökkel is megközelíthető lesz majd a létesítmény, illetve bicikliutat is terveznek.



OSK-utánpótlásbázist építenek

Diószegi László és Kertész Dávid, a Sepsi OSK főtámogatója és alelnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a labdarúgóklub új, korszerű utánpótlásbázist fog építeni egy tízhektáros területen a Sepsi Aréna mellett, amely három – egy műfüves és két füves – edzőpályát foglal magában. A pályák létrehozása mintegy 500–600 ezer euróba kerül, és a műfüves pálya este is használható lesz, hiszen villanyfényes rendszert is biztosítanak mellé. Ha minden a tervek szerint megy, az építkezést akár már ősszel elkezdhetik, jövő tavasszal pedig a gyerekek már birtokba is vehetik. Egy centerpálya létrehozását is tervezik, amely mérkőzések lebonyolítására lesz alkalmas, viszont erre a beruházásra csak évek múlva kerül sor.

„Olyan utánpótlásbázist szeretnénk építeni, amelyre büszke lehet Sepsiszentgyörgy, Székelyföld és Erdély is, illetve reméljük, fel tudunk nőni az utánpótlásbázissal az Aréna szintjére” – fogalmazott Diószegi László, aki azt is elmondta, hogy a Székelyföldi Labdarúgó Akadémia és a Puskás Akadémia szakmai támogatásáról biztosította a háromszéki csapatot.

A főtámogató kiemelten fontosnak tartja az utánpótlásbázist, mivel azt szeretnék, ha a Brassóban és Bukarestben játszó tehetséges háromszéki labdarúgókat haza tudnák hozni, fejlődési lehetőséget biztosítva számukra, valamint remélik, az utánpótlásban is komoly eredményeket fognak elérni, és néhány év múlva a felnőttcsapatban is játéklehetőséghez juthatnak a helyi fiatalok. A főtámogató és az alelnök köszönetet mondott Antal Árpád eddigi támogatásáért, és egy piros-fehér mezzel ajándékozták meg a városvezetőt.

Diószegi László közölte, Constantin Grecu balhátvéd után újabb labdarúgóval sikerült megegyezniük: a másodosztályban érdekelt Baloteşti játékosa, Claudiu Herea három évre szóló szerződést írt alá az élvonalba frissen feljutott klubbal. Az elmúlt idényben 32 mérkőzésen lépett pályára a Baloteşti mezében, ezalatt 17 gólt lőtt. A 27 éves, 187 centiméter magas, bukaresti születésű középpályás játszott még a Brăneşti, a Viitorul és a Rapid színeiben is, illetve konstancai mezben az élvonalban is szerepelt 15 mérkőzésen.

A Sepsi OSK június 26-án a magyarországi Bükfürdőre utazik edzőtáborba, ahol három felkészülési mérkőzést is játszanak: 28-án a Gyirmót FC, július 1-jén a Maribor (Szlovénia), míg július 4-én a Dinamo Zagreb (Horvátország) ellen, majd július 5-én hazatérnek Sepsiszentgyörgyre. Az edzőtábor előtt, június 21-én 11 órától a piros-fehérek felkészülési mérkőzést játszanak a Kolozsvári CFR ellen Brassóban.

A hazai mérkőzések helyszíne még mindig nincs leszögezve, viszont nap mint nap azon dolgoznak, hogy korszerűsítsék az MSC Stadiont és Sepsiszentgyörgyön játszhassanak. Ha ez esetleg nem jön össze, akkor az első három-négy mérkőzésnek Brassó vagy Marosvásárhely adhat otthont, hiszen Medgyes elzárkózott attól a lehetőségtől, hogy az OSK ott játssza hazai meccseit.



Fejlesztik a székelyföldi jégkorongot

„A jövőben hét székelyföldi településen nyolc mobil műjégpálya szolgálja az utánpótlás-nevelést – fogalmazott Tánczos Barna, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke. – Az utolsó pillanatban próbáljuk megmenteni a jégkorong-utánpótlást Székelyföldön, hiszen óriási csábító erővel hat a magyar fejlődés a gyerekekre, és fennáll annak a lehetősége, hogy kiürül az utánpótlásbázisunk. Az a célunk, hogy a gyerekek számára infrastrukturális és szakmai hátteret biztosítsunk.”

Csíkkarcfalván, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában két jégpályát működtet a Székelyföldi Jégkorong Akadémia, illetve idén ősztől Sepsiszentgyörgyön is használhatóvá válik a Sepsi Aréna mellett, ahol szeretnék beindítani a korcsolyaoktatási programot, mert az a céljuk, hogy minden székelyföldi gyerek megtanuljon korcsolyázni. Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia területi igazgatója elmondta, három komponens szükséges a sikerhez: az infrastruktúra kiépítése, a szakmai háttér, valamint a gyereklétszám biztosítása. „A legfontosabb, hogy a gyerekek sportoljanak, egészségesek legyenek” – hangsúlyozta Nagy Attila.

A műjégpályát a sportcsarnokba is be lehet vinni, így nagyobb kaliberű versenyeket is rendezhetnek. Kernászt Huba és Miklós Ervin, a sepsiszentgyörgyi Királypingvinek jégkorongklub vezetői a háromszéki jégkorongot szeretnék újjáéleszteni, és a folyamatosan bővülő utánpótlásról elmondták, jelenleg négy korosztályban – U8, U10, U12 és U14 – van csapatuk, amelyekkel igyekeznek a lehető legtöbb versenyen részt venni.



Európa-kupában szerepel a Sepsi-SIC

A kétszeres bajnok Sepsi-SIC kosárlabdacsapat menedzsere, Rusz István bejelentette, hogy a következő idényben a bajnokság és a Román Kupa mellett részt vesznek a FIBA Európa-kupában is, hiszen szeretnék, ha színvonalas hazai és nemzetközi mérkőzéseket játszhatnának a Sepsi Arénában a sportkedvelők örömére. „Sepsiszentgyörgy kisváros, nagy szívvel és nagy lélekkel. Merjünk nagyot álmodni úgy, ahogy Diószegi László tette” – hívta fel a figyelmet Rusz István, a Sepsi-SIC menedzsere.

Július 4-én Münchenben lesz az Európa-kupa sorsolása, illetve a csapat augusztus 20-án kezdi meg a felkészülést a soron következő idényre. Továbbra is a bosnyák Zoran Mikes marad a Sepsi-SIC vezetőedzője, jelenleg pedig a játékosok leigazolása zajlik. Rusz István elmondta, a következő szezonban is a zöld-fehéreket erősíti a csapatkapitány, Annemarie Gödri-Părău, valamint szerződést hosszabbított Andreea Huţanu, Ancuţa Stoenescu és Kilin Tünde, de Tyaunna Marshall is marad még egy évet. Emellett leigazolták a tavaly Brassóban játszó amerikai Adrienne Webb kosárlabdá­zót, de tárgyalnak egy svéd és egy horvát válogatott játékossal is. Az új szabályoknak megfelelően a mérkőzés első negyedében kötelezően pályán kell lennie egy romániai 22 év alatti játékosnak, ezért kézdivásárhelyi, gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi ifjúsági kosárlabdázókban gondolkodnak.