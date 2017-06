A magyar kórusirodalom legnagyobb huszadik századi, valamint egyik legtermékenyebb modern kortárs zeneszerző darabjait egy csokorba gyűjtötték az évfordulók kapcsán, de a két jelentős alkotó művei folyamatosan a kórus repertoárjában szerepelnek – mondta kérdésünkre Sipos Zoltán karnagy. A Pro Musica vezetője emlékeztetett, hogy tíz évvel ezelőtt is hasonló hangversennyel tisztelegtek, a Kodály-év azonban ismét aktuálissá tette ezt a megközelítést. Annál is inkább, mert egy magára valamit is adó magyar kórus repertoárjából nem hiányozhatnak Kodály halhatatlan művei, a Marosvásárhelyen született, Magyarországon élő és alkotó Orbán György pedig nem csupán személyes ismeretség miatt (a kórusból többen évfolyamtársak voltak a kolozsvári konzervatóriumban) kedvence a kórusnak, hanem azért is, mert kórusművei modern hangzásuk ellenére nem föltétlenül az atonalitást helyezik előtérbe – fogalmazott a karnagy. Így a klasszikus, tonális zenén „nevelkedett” hallgatóságnak is kedvére van. Orbán György közel száz kórusműve egyébként egyre több helyen felcsendül, szerteágazó zeneszerzői munkássága elismeréseként három éve Kos­suth-díjjal tüntették ki.

Kodály Zoltán művei között válogatva nem arra törekedtek, hogy a kevésbé ismert és játszott kórusművekre koncentráljanak – avatott be a műsor összeállításának kulisszatitkaiba Sipos Zoltán. Ellenkezőleg, olyan közismert művek csendülnek fel, mint az Esti dal, a Horatii Carmen vagy az Ének Szent István királyhoz, ám ezeket minél tökéletesebben kívánják megformálni.

A Pro Musica az évfordulós hangversenyét több erdélyi, magyarországi és felvidéki helyszínen is elő kívánja adni, elvinné azokra a helyszínekre, ahol a kórusművek születtek.