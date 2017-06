A fesztiválon idén nem csak erdélyi és magyarországi együttesek állnak a közönség elé. A záróbulin például a balkáni zenét játszó Boban Markovic Orkestar rézfúvós banda muzsikál. A Székelykő lábánál fekvő településen 15 fesztiválhelyszínen több mint száz nappali programot, valamint egy kis és egy nagyszínpadon koncertek sorozatát kínálják a szervezők.

A nappali programok között lesznek kiállítások, színházi előadások, író-olvasó találkozók, íjászat és filmvetítések, de gondoltak a gasztronómiai élményekre vágyókra, a borkedvelőkre, valamint a kisgyermekes családokra is. Utóbbiak számára a fesztiválóvoda biztosítja a kikapcsolódás lehetőségét.

A torockói nagyszínpadon lép fel többek között a Quimby, a Kowalsky meg a Vega, a Kistehén, a Bagossy Brothers Company és a Margaret Island, és itt állhat a közönség elé a Muzsikás Együttes, Lajkó Félix és az Óperentzia, valamint a Csík zenekar is. A fesztivál folkudvarában olyan népzenei együtteseknek lehet majd tapsolni, mint Szalonna és bandája, a Tokos zenekar, a Parno Graszt, valamint a Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató felfedezettjei. Az első erdélyi összművészeti fesztivált tavaly rendezték meg Torockón. A rendezvény címe egyébként arra utal, hogy a Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre fekvő településen a hajnali napfelkelte után a Székelykő sziklatömbje mögött egy időre eltűnik, majd újra felkel a nap. A fesztivál négy napjára idén is nyolc napfelkeltét ígérnek a szervezők.