A feladatok között matematikai, történelmi, irodalmi, környezetvédelmi és művészeti feladványok szerepeltek, a rendezvény kiemelt célja: a műveltségi területek közötti összefüggések felfedeztetése, valamint a diákok kreatív, önálló gondolkodásra ösztönzése. A vetélkedő során a játékos feladatok megoldása mellett a csoportmunka, a feladatmegosztás, a közös munkavégzés kompetenciáit is fejleszthették a résztvevők.

A lelkes kisdiákok többféle próbán méretkeztek meg. Bemutatták vetített képek, videó- és hanganyag kíséretében településüket és iskolájukat, valamint azt, hogy hogyan készültek pedagógusaik segítségével e rangos vetélkedőre. Ezt követte a témához kapcsolódó tízpróbás feladatsor, valamint a játékos városismereti vetélkedő. Teljesítményüket öttagú zsűri értékelte. A verseny végén minden csapatot és felkészítőiket oklevelekkel és ajándékokkal jutalmazta a Barabás Andrea játékvezető tanítónő irányította szervezőcsapat.

A háromnapos eseményt számos hasznos és élménydús rendezvény gazdagította. Volt múzeumlátogatás, bú­torfes­tés a Tanulók Palotájában. Végigkóstolhattuk Erdély tájjellegű ételeit a gasztronómiai bemutatón, de ajánlhattuk a mi egészségmegőrző ételeinket is.

Két tanulmányi kirándulás során megcsodálhattuk a kökösi csata színhelyét, a prázsmári erődtemplomot, a bodzafordulói bölényrezervátumot és az Üvöltő vízesést. A rendezvény zárásaként pedig láthattuk Benedek Elek, a legnagyobb magyar mesemondónk kisbaconi emlékházát, a bodvaji Vashámort és Benedek Elek egykori iskoláját Szé­kelyudvarhelyen.

Versenyző tanulóinkat a versenyszervező iskola diákjainak szülei fogadták és látták vendégül, s ennek köszönhetően emlékezetes barátságok is szövődtek. Ezúttal is köszönjük a gondoskodó és a szívélyes vendégfogadást, valamint a számtalan felejthetetlen élményt!

Mészely József és Harangozóné Orosz Ágnes felkészítő és kísérőpedagógusok

Mosonmagyaróvár, 2017. június 13.