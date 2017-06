Az összejövetelt minden évben más és más településen, más családtagnál bonyolítjuk le (Szentivánlaborfalva, Uzon, Árkos, Angyalos, Sepsiszentgyörgy). Ilyenkor találkozhatnak a gyerekek, évente mind nagyobb és nagyobb lélekszámban, felszabadultan játszhatnak, még jobban megismerhetik egymást a szülők és nagyszülők örömére.

Ezen a napon egy kis statisztika is készül, már az első évtől (1999) feljegyezzük nemcsak a gyermekek életkorát, de magasságát és súlygyarapodását is, a táblázat pedig nagyon érdekes képet mutat a gyerekek fejlődéséről.

Benépesedik ilyenkor az udvar, gyümölcsöskert, gyermekpark (ott, ahol van), játék, tánc, ének lepi be a kis térséget. Soha nem marad el a legfontosabb mozzanat, a fényképezés, és az ajándékok kiosztása (édesség, gyümölcs, ropi, könyvek és más figyelmességek).

Családunkban 1999 óta az unokák, dédunokák száma elérte a 18-at.

Nem lenne rossz, ha más székely-magyar család is szervezne ilyen családi gyermeknapot. Felejthetetlen emlék marad kicsiknek, nagyoknak.

Azt is tudni kell, hogy az idősöké a ,,menő”, a gyerekeké a ,,jövő” (talán).

Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva