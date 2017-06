Az intézmény szakemberei többek közt megbírságolták a felsőrákosi iskolát, ahol a diákoknak szánt kiflit a padlón tárolták, és a közlemény kitér a tanoda mosdóiban tapasztalt állapotokra is: leszakadt ajtók, hiányzó kilincsek, málló falburkolat, piszkos WC-k, padló. Jelzik továbbá azt is, hogy a település óvodája egészségügyi engedély hiá­nyában működik. Mindezekért 3000 lejre büntettek.

Virágforgalmazókat több mint félszáz alkalommal ellenőriztek, különféle tájékoztatók, román nyelvű fordítás hiánya miatt 9000 lej bírságot szabtak ki. Nem függesztették ki a nappali és éjszakai díjszabást, és nem viseltek azonosító kitűzőt – hasonlók miatt kényszerültek fizetni a mulasztáson ért taxisok, összesen 2500 lejt. A mélyhűtött húsra, hústermékekre, halra vonatkozó ellenőrzés nyomán egy megyeszékhelyi szupermarketben szabtak ki ezerlejes büntetést a fogyasztóvédők, a vizsgált terméken ugyanis nem jelölték meg a fagyasztás dátumát, s hasonló összeget róttak egy zágoni kereskedőre is, akinek ellenőrzött áruján nem szerepelt a tápértékre vonatkozó adat.

Tematikus ellenőrzés zajlott a játékok forgalmazása kapcsán is, két hét alatt 16 kereskedőt, több mint 60 ezer lej értékű terméket vizsgáltak a hivatal munkatársai. Ezer lejre büntették azt a sepsiszentgyörgyi kereskedőt, akinél olyan játékokat találtak, amelyek mindenféle kötelező tájékoztató – megnevezés, gyártó és/vagy importőr neve, címe – nélkül kerültek forgalomba. További három cégnél azért bírságoltak, mert bizonyos játékokon semmiféle román nyelvű információt nem találtak. A hiányosságok pótlásáig az érintett termékeket visszavonták a kereskedelemből – áll a Mircea Diacon főfelügyelő által jegyzett tevékenységi összefoglalóban.