Dimény Zoltán polgármester tájékoztatása szerint a volt sörkert helyén multifunkcionális teret alakítanának ki, ahol EU-s előírásoknak megfelelő, korszerű piac is helyet kapna. A majdani piac nemcsak zöldség és gyümölcs, hanem hús- és tejtermék árusítására is alkalmas lesz, de idővel állatvásárra is gondoltak. Erre a célra Bereck idei költségvetéséből 600 ezer lejt különítettek el, de a munkálatokat nem tudták elkezdeni, ugyanis kiderült, hogy a telekkönyvekkel gond van, tisztázásuk nagyon körülményes, nem tükrözik a valós helyzetet. (Egy nem létező épület szerepel a telekkönyvben, a létező épület pedig nincs rajta.) Elkészítették az új, reális felméréseket, de több mint egy éve dolgoznak azon, hogy a telekkönyveket a valósághoz igazítsák. Amíg ez nem történik meg, nem lehet elkezdeni a felújítást, hiszen nagy értékű munkálatról lévén szó, elektronikus közbeszerzési eljárást kell kiírniuk – magyarázta a késlekedés okát Dimény Zoltán polgármester. (iochom)