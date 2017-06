Az Adevărul kommentátora szerint ezt a feltételt Iohannis nem teljesítheti, hiszen csak akkor ígérhet valamit, ha előbb megürül a miniszterelnöki tisztség, majd tárgyalásokat folytat a pártokkal, az elnöknek ugyanis tudnia kell, mielőtt megnevez egy újabb miniszterelnök-jelöltet, hogy az képes-e parlamenti többséget szerezni. Az elemző szerint az is hozzájárulhat a válság elhúzódásához, hogy Iohannis jövő héten külföldön lesz hivatali elfoglaltsága miatt. (Adevărul)

GRINDEANU LÉPÉSELŐNYBEN VAN. Az ellenzék szócsövének számító hírportál elemzője szerint a miniszterelnök „kihasználhatja” Iohannis távollétét, ez idő alatt ugyanis időt nyerhet új tárcavezetőket keresni a lemondott miniszterek helyére. Ebben segítségére lehet Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök, aki szerdán védelmébe vette Grindeanut és kormányát, hibának nevezve az SZDP-nek a politikai támogatás megvonásáról szóló döntését. A kommentátor megjegyezte, a szociáldemokraták pártelnöke, Dragnea csak úgy tudja távozásra kényszeríteni Grindeanut, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt be a parlamentben. Az elemző szerint amennyiben Grindeanunak sikerül új kabinetet kialakítania, nem biztos, hogy az SZDP és az LDSZ kiáll majd Dragnea mellett és megszavazza a bizalmatlansági indítványt. (Hotnews.ro)

DRAGNEA A HATALMÁT AKARJA BIZONYÍTANI. A napilap egyik elemzője szerint a miniszterelnöki ambíciókat dédelgető, de korrupciós ügyei miatt jogi okokból a kormányfői széket elfoglalni nem tudó Dragnea azért kezdeményezte a Grindeanu-kormány leváltását, mert mindenáron bizonyítani akarja, hogy továbbra is „ő a főnök”. Az elemző szerint Dragneát zavarja, hogy Grindea­nu népszerűségi indexe egy legutóbbi felmérés szerint magasabb az övénél, illetve az is dühíti, hogy Grindeanu, valamint Tudorel Toader igazságügyi miniszter nem hajlandó leváltani a legfőbb ügyészt és a korrupcióellenes főügyészt. Emellett a büntető törvénykönyvet sem akarják úgy módosítani, hogy Dragnea megszabaduljon a jelenleg ellene zajló büntetőjogi eljárástól, amelyben hivatali visszaéléssel gyanúsítják. (Romănia liberă)