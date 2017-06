Színjátszók 3. találkozója

A hétvégén színjátszó találkozó zajlik Sepsiszentgyörgyön a Művészeti és Népiskola, valamint az Osonó Színházműhely közös szervezésében. A Kovászna Megye Tanácsa által támogatott rendezvényre a Háromszék Táncstúdióban kerül sor, a belépés ingyenes. Az érdeklődők MA a következő előadásokat tekinthetik meg: 10.15-től a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Babits Mihály: Jónás könyve; 11.15-től a székelyudvarhelyi SGR Projekt Balogh Bálint: Szárnyak; 12.25-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatának IX. osztálya Varró Dá­niel: Akinek a foga kijött; 13.20-tól a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatának XI. osztálya #Szerelem; 14.15-tól a nagy­borosnyói Pakucs Etelka: Csíki lány szolgálni ment Bukarestbe a 30-as években; 16-tól a sepsiszentgyörgyi EGO Yasmina Reza: Művészet; 17.15-től a marosvásárhelyi Refi Színpad: Messze eshet az alma a fájától; 18-től a kökösi Kabala: Minden és/vagy Semmi; 18.35-től a kovásznai–csomakőrösi Pódium Rejtő Jenő: Szeánsz a fegyházban. VASÁRNAP a Plugor Sándor Művészeti Líceum Visky Árpád drámatermében: 12.45-től az illyefalvi Já(t)cint Ifjúsági Színjátszó Csapat Vass Antónia: Virágot Angélának.

Kiállítás

Turós Eszter művészettörténész ma 12-től megnyitja a nyolcadik bálványosi művésztelep tárlatát a bálványosi Grand Hotel Galéria termében.

Zene

VILLÁMCSŐDÜLET – NAKED ZENEKAR. A Közösségi részvétel évének jegyében ma Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren közös muzsikálásra és rendkívüli világzenei élményre hívja a városlakókat a Kónya Ádám Művelődési Ház: 19 órától ütős villámcsődületre kerül sor Fekete-Lovas Zsolt és Ádám Julcsi vezetésével, majd 21 órától a világzenét dzsesszdallamokkal ötvöző belgrádi Naked zenekar koncertjétől lesz hangos a tér. A közös dobos élményzenélésre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A program 12 évet betöltött gyermekek számára ajánlott. Este a szerb Naked zenekar balkáni dallamokat hoz a főtérre. A zenekar tagjai: Branislav Radojković (bass), Goran Milošević (dob, ütőhangszerek), Đorđe Mijušković (hegedű), Rastko Uzunović (klarinét, szaxofon)

A ZÁGONI IFJÚSÁGI FÚVÓSTALÁLKOZÓT ma VIII. alkalommal szervezik meg. A fellépő hét zenekart 10 órakor fogadják, 10.30-kor indul a felvonulás az iskolától a központi park színpadához. A szabadtéri koncertek 11 órakor kezdődnek a központi színpadon.

A PRO MUSICA KAMARAKÓRUS szeretettel vár minden érdeklődőt Kodály Zoltán halálának 50. és Orbán György születésének 70. évfordulója alkalmából összeállított hangversenyére Sepsiszentgyörgyön a Gyár utcai Krisztus Király-templomba vasárnap a 18 órai szentmise után.

A VIII. FÚVÓSZENEKAROK TALÁLKOZÓJÁRA vasárnap Sepsibükszádon a Mikes Ármin Általános Iskola udvarán kerül sor a sepsibükszádi Vallató Fúvósegyesület, Sepsibükszád Polgármesteri Hivatala és a Művészeti és Népiskola szervezésében. A program: felvonulás 12 órától az ortodox templomtól a Mikes Ármin-iskola udvarára, 13 órától megnyitó, 13.15-től a meghívott zenekarok előadásai.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 12-től Verdák 3. (családi animációs film); 12.15-től Wonder Woman (akciófilm); 14-től és 15-től Firenze és az Uffizi Képtár (dokumentumfilm); 16-tól Élesítve (akcióthriller); 17-től és 18-tól A múmia (kalandfilm); 19.15-től Kipörgetve (akcióthriller); 20.15-től Csajok hajnalig (vígjáték); 21.15-től a A szerelem története (romantikus dráma). VASÁRNAP: 12-től Verdák 3.; 12.15-től Wonder Woman; 14-től és 15-től Firenze és az Uffizi Képtár; 16-tól Élesítve; 17-től Kipörgetve; 18-tól A múmia; 19-től Dalida (életrajzi film); 20.15-től Csajok hajnalig (vígjáték); 21.15-től A szerelem története (romantikus dráma). n Az Emlékmű helyett – Vaszi Jánoska emlékére című dokumentumfilmet hétfőn 19 és 21 órától vetítik a sepsiszentgyörgyi Művész moziban. Filep Farkas és Vörös T. Balázs filmjének hossza 50 perc, a két vetítés között, 20 órától közönségtalálkozót tartanak. A film a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült 2015. és 2017. között.

Idénykezdés Kovásznán

A kovásznai városi művelődési házban ma 10 órától hivatalosan megnyitják a turisztikai idényt. A program: fellép a Kovászna Városi Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Barna karnagy vezetésével, népi táncokat mutat be a Junii Voineşului néptánccsoport; a The Lady & The Tramps együttes koncertje (Monica Opra – ének, Gáspár Csaba – hegedű, Gáspár Álmos – gitár, Kertész János – zongora, Vitályos Lehel – nagybőgő) után népi táncok következnek a Nemere néptánccsoporttól, majd a lécfalvi ifjúsági fúvószenekar koncertjét hallhatják. Állandó programok: kézműves-bemutatók, pásztorkodás bemutatása, turisztikai infópult.

Hitvilág

SZENT LÁSZLÓ EREKLYÉJE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent László-emlékévben a Gyulafehérvári Főegyházmegye a birtokában levő csontereklyét szeretné „házhoz” vinni a hívekhez, lehetővé téve, hogy közelebbről megismerjék azt, és tiszteletüket kifejezhessék. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplomban ma az esti 18 órakor kezdődő szent­miséig lehet megtekinteni.

ARANYMISE. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban vasárnap 19 órától Csató Béla pápai káplán, tb. kanonok, plébános aranymiséjét, papságának 50 éves évfordulóját ünnepli.

FerBiT 2017

Július 19–24. között Indulj és menj! jelmondattal szervezik meg a 10. évét ünneplő ferences biciklitúrát. Jelentkezni július 10-ig lehet a biciklistak@gmail.com e-mail-címen vagy a 0741 940 171-es telefonszámon.

Röviden

STRAND. Ma nyílik a Sepsi ReKreatív Rt. által működtetett sepsiszentgyörgyi strand. Hétfőtől vasárnapig 10–20 óráig várják a fürdőzni vágyókat.

BÁL. Az Aranyszívek Nyugdíjasegyesülete Margit-napi bált szervez vasárnap 18 órá­tól a sepsiszentgyörgyi Park vendéglőben. Érdeklőd­ni a 0740 518 798-as és a 0741 685 373-as telefonon lehet.

VÍZVEZETÉKCSERE. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy június 19-én, hétfőn megkezdődik Sepsiszentgyörgyön az Ifjúság sétányon, a Benedek Elek utca és a Testvériség utca közötti szakaszon a vízvezetékek és a csatlakozók cseréje. A munkálatok június 19. és július 21. között zajlanak. Megkérik a lakókat, hogy a Benedek Elek utca 7-es tömbház előtti részen ne parkoljanak, mert a vezetékcserét az úttesten végzik.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567); csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (telefon: 0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.