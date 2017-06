ferencz csaba » A Vox Humana kamarakórus tíznapos európai turnéjának része a fesztiválszereplés, hiszen előtte Balatonszentgyörgy testvértelepülés meghívására a magyar tengerhez látogat, ahol természetesen koncertezik is. A dél-tiroli fesztiváljelenlét folytatásaként pedig a zürichi magyar közösség meghívására látogat egy másik, tavakkal ékesített hegyvidékre – tudtuk meg Szilágyi Zsolt Herbert karnagytól. A kórus egyébként 2003-ban, szintén egy európai turné részeként vett részt az akkor nyolcvan együttest fogadó fesztiválon.

A Cantus Firmus vegyes kar fennállása óta Magyarországon többször is megfordult, de most először utazik ilyen nagyszabású nemzetközi fesztiválra – mondta kérdésünkre Jakab Árpád karnagy. Ennek megfelelően nagy izgalommal néznek az út elé, és a menet-jövet mosonmagyaróvári, illetve zalakarosi megállón kívül a doberdói magyar kápolnánál kívánják leróni kegyeletüket a nagy háború hősei előtt. A dél-tiroli fesztivál egyike a legtöbb kórust fogadó rendezvényeknek Európában. Az 1998-ban indult világméretű seregszemlén az évek során nem csupán Európa országaiból, hanem az amerikai kontinensekről, Ázsiából, sőt, Afrikából és Ausztráliából is fogadtak együtteseket. Míg a kezdetekkor elsősorban olaszországi kórusok vettek részt szép számban, már a második kiírásnál nemzetközivé fejlődött a rendezvény, és volt olyan év, hogy nem kevesebb, mint száz kórus tette tiszteletét. Amint a neve is mutatja, a fesztivál során Dél-Tirol északkeleti csücskében, a Puster-völgyében elhelyezkedő kisebb-nagyobb hegyi települések fogadják az énekeseket, templomi, szabadtéri és koncerttermi hangversenyek százai zajlanak a különböző helyszíneken, de lesz felvonulás, közös éneklés, sőt, éjszakai koncert is. Idén is közel száz együttes jelentkezett be, Dél-Koreától az Amerikai Egyesült Államokig, Romániát a két székely kórus képviseli.