Az egyházközség 2009-ben már próbálkozott, hogy a jelentős vallási és kulturális értékkel rendelkező épületegyüttest felújítsa, de hiába értek el remek pontszámot, az ügynökség pénzhiányra hivatkozva elutasította kérelmüket. A kudarc lesújtó volt, de tavaly, az újabb lehetőség kínálkozásakor ismét belevágtak. Annak ellenére, hogy a tervek már korábban elkészültek, csak fel kellett újítani, nem ment minden egyszerűen. Kiderült, most a pályázat elsődleges feltételei közé tartozik, hogy a felújítandó épületnek egyetlen tulajdonosa legyen. Ez komoly gondot okozott, hiszen az unitáriusok csak a templomnak és az udvarnak a kizárólagos tulajdonosai, a vár – mint osztatlan közös tulajdon – a reformátusoké is. Az ügy jogi helyzetének tisztázását követően az iratcsomót november 24-én adták le az ügynökség székhelyén, Gyulafehérváron, majd a formai ellenőrzésen estek át, végül 74,5 pontot adtak a pályázatra, ami több mint elegendőnek bizonyult a támogatás elnyeréséhez.

A munka során különleges figyelmet fordítanak az északi falon található freskóra, az úrasztala alatt elhelyezkedő Dónáth-kriptára és a szentély részére is, amelyről Fehér János művészettörténész azt feltételezi, ott még lehetnek falfestmények. Mivel a templom agyagdombra épült, a víz nem szivárog el, ezért a falak kiszárítását is meg kell oldaniuk, kicserélik a teljes padlózatot, felújítják a tetőszerkezetet, a valaha legbelsőbb védőrendszert jelentő padlástérben körfolyosót alakítanak ki, hogy a turisták azt a részt is látogathassák. A XV–XVI. század fordulóján épült, majd az 1802-es földrengés által megrongált torony, a romos állapotban levő délkeleti bástya, a kapubástya és a várfal teljes egészében erősítést kap.

„Nem tudom elégszer hangsúlyozni, milyen mérhetetlen segítséget jelentett, hogy a református egyházközség megértette s megszerezte az esperesség és püspökség hozzájárulását is, hogy a közös cél érdekében lemondhassanak javunkra. Köszönet illeti mindannyiukat, hogy megértették, a község legértékesebb épületének állapota nem engedi meg a további késlekedést, s önzetlenül cselekedtek. Hálás vagyok a nagyajtai unitárius egyházközég tagjainak, akik a többéves küzdelmem során mellettem álltak, gondnokomnak, Barabás Andrásnak, a presbitériumnak és a Magyar Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának is, akik segítettek gondjainkban, s támogatták, hogy a számunkra létszükségletet jelentő pályázatunk sikeres legyen. Nagyon sokkal tartozunk Fekete Márta és Bodor Csaba műemlék-felújításban jártas mérnököknek és a Regió Consult pályázatíró irodának is, eddig is segítettek, és a lebonyolítás során is számíthatunk rájuk” – mondotta Fekete Levente unitárius lelkész.

A Regió Consult pályázatíró iroda vezetője, Ilyés Szabolcs érdeklődésünkre elmondta: az elkövetkezendő hónapokban készül el a részletes kivitelezési terv, a közbeszerzést leghamarabb késő ősszel indíthatják el, s ha valami nem várt esemény nem történik, 2019 karácsonyát a nagyajtaiak már a megújult templomukban ülhetik meg. „A pályázat szerint 2020-ig meg kell valósítanunk a pályázatban vállaltakat, de remélem, jóval hamarabb célba érünk. Fontos kiemelni: a pályázat nem politikai nyomásgyakorlás, nem háttéralkuknak köszönhetően nyert, hanem saját jogon. Örvendek annak is, hogy a cégünk által a közép- és észak-nyugati fejlesztési régiókban benyújtott hasonló jellegű pályázatok összértéke harmincmillió euró felett van, azaz közösségünk még soha nem látott mennyiségű pénzt tud a közeljövőben épített örökségünk megóvására fordítani.”