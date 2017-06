Az elmúlt évad eseményeiről és a következő évad terveiről a színház vezetője nyilatkozott lapunknak, aki azzal kezdte beszámolóját, hogy bár az idei évadban már nem lesz több előadásuk, keményen dolgozik a társulat a következő produkción, amelyet a PulzArt Fesztivál részeként ősszel mutatnak be.

Az idei évad előadásai közül a bukaresti Színház és Filmművészeti Egyetemmel együttműködésben készült Vészkijáratot, A tavasz még messze van című, Franciaországban is bemutatott román–francia koprodukciót, a Romániai Napló: Sepsiszentgyörgy című nagyon sikeres, több hazai és külföldi fesztiválra is meghívott előadást, a Ludas Matyi című közismert magyar költeményből készült mesejátékot, a True West című törökországi fesztiválon is játszott produkciót, az ősszel Brăilára, Piatra Neamțra és Nagyváradra meghívott Zűrzavaros éjszakát, és a két legfrissebb zenés előadást, a Ra oroszlán című musicalt és a Querer! című koncert­előadást emelte ki az igazgató, mely produkciók mindegyike a következő évadban is műsoron lesz. A Ra oroszlán egy tíz várost magában foglaló országos turnéra indul szeptemberben, a Querer! pedig egy rendkívül izgalmas új előadás, amely sajátos módon ötvözi a zenét, balettet, mozgóképet. Mindezek mellett a Művészet című diákszínházi előadást is megemlítette az igazgatónő, a produkció az Ego társulat Mirela Bucur által rendezett gyereknapi komédiája, amely ugyancsak több meghívást kapott már különböző rendezvényekre. A korábbi évadokban készült előadások közül továbbra is műsoron tartották a Bányavakság és a 7 című produkciót, amelyek iránt változatlanul nagy az érdeklődés, bár a vendégművészek miatt nehéz műsorra tűzni, kiszállásokra vinni.

A következő évad tervezett bemutatói közül a Mendemondák vizekben című szociális politikai előadást, az Átalakulások című nagy szereposztású produkciót, a Csipkerózsika című zenés-táncos gyerekelőadást, valamint a Titkos ablak című film-, valamint a Száll a kakukk fészkére című regényadaptációt emelte ki Anna Maria Popa, megemlítve azt is, hogy Radu Afrim újra a társulattal dolgozik majd. Ősszel ismét megszervezik a D-butan-T Fesztivált, amely az első kiadás jellegzetességeit megtartva ezúttal a kezdő rendezőkre fókuszál, és amely során ezúttal napi két előadást láthat a közönség. Az igazgatónő szerint az elmúlt évadban szerződtetett mindhárom új színésznek (Costi Apostol, Liviu Popa, és egy évre Paula Rotar) sikerült belopnia magát a közönség szívébe. Az új épülettel kapcsolatosan a társulatvezető elmondta, mindenben támogatják egymást a mozival, hogy mindkét intézmény zökkenőmentesen működhessen.