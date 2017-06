Az előzményekhez tartozik, hogy a miniszterelnök egy korábbi, ugyancsak tegnapi határozatával felmentette kormányfőtitkári tisztségéből Mihai Busuiucot, aki azonban egy ideig nem volt hajlandó sem saját leváltását, sem más, a miniszterelnök által kiadott rendeletet megjelentetni a hivatalos közlönyben, ezzel akadályozva azok hatályba lépését.

A kormány főtitkárának kinevezése a januárban hivatalba lépett Grindeanu-kabinet első intézkedése volt, a kormány főtitkársága a kabinet működésének műszaki, jogi, logisztikai, ügyintézési hátterét biztosítja. A főtitkársághoz tartozik a hivatalos közlöny is, amely csak a főtitkárság képviselőjének ellenjegyzésével jelentetheti meg a jogszabályokat.

A kormány sajtóirodája szerint a miniszterelnök egyelőre csak Sevil Shhaideh és Carmen Dan miniszterek lemondóleveleit írta alá, Augustin Jianut javasolva ügyvivő miniszterelnök-helyettesnek, regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapok miniszternek, saját magát pedig ügyvivő belügyminiszternek. Az erről szóló határozatot tegnap küldte el az elnöki hivatalnak.

A tegnap este ugyancsak lapzárta előtt tartott sajtóértekezletet a kormánypalotában Victor Ponta is, új főtitkárként. Nyilatkozatában elmondta, nem gondolta volna, hogy ilyen hamar meg fog jelenni ezen a helyen, de elfogadta a kormányfő felkérését, mert Sorin Grindeanu becsületes ember, aki érdemes arra, hogy miniszterelnök maradjon, és segítséget érdemel. Mint mondta, a kormányt nem lehet bezárni, mint ahogy azt Dragnea gondolja, a minisztereknek kötelességük bejárni dolgozni, hogy az ország működni tudjon, Grindeanu pedig még most, a tizenkettedik órán is kész a párbeszédre. Ponta kijelentette, megtisztelő számára, hogy Grindeanu kormányában a köz javáért dolgozhat, voltak még olyan kormányok, melyek kisebbségben működtek, például Tăriceanu is vezetett kisebbségből kormányt. Nyilatkozata végén megjegyezte, fenyegetésekkel és lefizetésekkel nem lehet pártot vezetni, a szociáldemokrata párt pedig, melynek ő maga és a kormányfő is tagja még, elég erős ahhoz, hogy kilábaljon a válságból.

Új helyzet az RMDSZ számára

A következő napokban összeül az RMDSZ vezetősége, hogy eldöntse, hogyan viszonyul majd az alakulat a bizalmatlansági indítványhoz, amelyet a Szociáldemokrata Párt készül benyújtani a Sorin Grindeanu vezette kabinet ellen – nyilatkozta tegnap a szövetség képviselőházi frakcióvezetője. „Összeül a vezetőtestület, kielemezzük a problémát, és valószínűleg megszabunk egy követendő irányt. Ha benyújtják a bizalmatlansági indítványt, vélhetően lesznek majd tárgyalások a politikai pártokkal, mert ilyen helyzetekben ez így van rendjén” – mondta Korodi. Sajtóforrások szerint Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párt elnöke már megkereste a szövetség vezetőségét, különböző fontos ajánlatokkal próbálván rávenni az RMDSZ-es honatyákat arra, hogy megszavazzák a bizalmatlansági indítványt.

„Rossz vezető Grindeanu”

Sorin Grindeanu kormányfő állítólagos párbeszéd-képtelenségével, problémamegoldó képességének hiányával indokolta tegnapi sajtóértekezletén Carmen Dan távozó belügyminiszter a miniszterek lemondását, akit a kormányfői tisztség egyik lehetséges várományosának tart a sajtó. Dan az első volt a szociálliberális kormány tagjai közül, aki iktatta lemondását a kormány főtitkárságán, miután a koalíciós pártok vezetősége a kormányprogram végrehajtásának késésére hivatkozva megvonta a bizalmat a Grindeanu-kormánytól. A sajtó szerint a kormány valamennyi minisztere lemondott Augustin Jianu távközlési miniszter kivételével, aki megüzente, hogy csak Grindeanu kérésére mond le. A távozó belügyminiszter arról biztosította a közvéleményt, hogy hatásköreit nagyrészt átruházta helyetteseire, de felmentéséig maga is ellátja feladatát, és a tárca tevékenységében nem okoz fennakadást a válság. A Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök egyik bizalmasaként ismert tárcavezető éles támadást intézett Grindeanu ellen, akit csapatmunkára, párbeszédre, vezetői feladatok ellátására képtelen emberként jellemzett. Szerinte a miniszterek szolidaritási akcióként mondtak le testületileg, hogy jelezzék: változásra van szükség.

Luxemburg miniszterelnöke a válságról

A Luxemburgi Nagyhercegség miniszterelnöke, Xavier Bettel azt nyilatkozta tegnapi hivatalos romániai látogatása során, hogy Romániának mihamarabb közép- és hosszú távú megoldást kell találnia az aktuális politikai krízishelyzetre, hogy visszaszerezze a külföldi befektetők és az európai partnerek bizalmát. „Olyan pillanatban látogattam Romániába, amikor a befektetők keresnek valamit és az hiányzik, egy bizonyos fajta stabilitásról beszélek. Nagyon őszinte leszek önökkel: nehéz meggyőzni egy luxemburgi befektetőt hogy holnap jöjjön Bukarestbe és befektetést eszközöljön, hogyha az a kérdés, hogy merre alakul a politika Romániában, ki lesz tisztségben, mit tesz Románia. Éppen ezért azt kívánom, hogy stabil és tartós megoldást találjanak, amely által visszaszerezhetik a befektetők bizalmát” – nyilatkozta Xavier Bettel a Sorin Grindeanuval tartott közös sajtótájékoztatón.