Vincze Lóránt elmondta, az Európai Bizottságnak az aláírásgyűjtő programját és szerverét választották a támogató aláírások összegyűjtésére. A politikus a https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/index.do?lang=hu aláírási felület előnyeként említette, hogy a honlap lehetővé teszi az EU bármely hivatalos nyelvének használatát. A magyar anyanyelvű aláírók Romániában, Szlovákiában vagy akár Nyugat-Európában is magyar űrlapot használhatnak. Vincze Lóránt arra kérte a több állampolgársággal is rendelkezőket, hogy annak az országnak az aláírási ívét töltsék ki, amelyben a lakhelyük van.Az internetes felületen egyébként különböző országok bejelölése esetén más-más aláírási ívek nyílnak meg. Vannak országok, amelyek kevesebb, mások több személyes adatot kérnek. Az aláíró az ív kitöltésével arról is nyilatkozik, hogy nem támogatta korábban aláírásával a kezdeményezést. Vincze Lóránt elmondta: nem szabad papíron is és interneten is aláírni, és csak egy országban szabad aláírni a kezdeményezést, mert a rendszer érvényteleníti a kettős aláírásokat. A FUEN elnöke szerint az ernyőszervezet és tagszervezetei az őszi hónapokban indítják el aláírásgyűjtési kampányukat. Az EU-nak akkor kell foglalkoznia a kezdeményezéssel, ha 2018. március 4-ig több mint egymillió aláírást sikerül összegyűjteni.