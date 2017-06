MEGLEPŐ HALÁLESET. Elhunyt a brassói gyerekkórházban egy 17 éves páciens, további nyolc fiatalt pedig a járványkórházban kezelnek agyhártyagyulladás tüneteivel. A fiatalok néhány nappal korábban Tatrangban vettek részt egy születésnapi mulatságon. Liviu Muntean, a gyermekkórház menedzsere azt mondta: a 17 éves fiút szerda este utalták be a kórházba, mert rosszul érezte magát, de tünetei nem utaltak meningitiszre. A fiú állapota rohamosan romlott, és az orvosok erőfeszítései ellenére néhány óra múlva meghalt. Egyelőre nem kapták meg a kórbonctani leleteket, de a lefolyás miatt agyhártyagyulladásra gyanakodnak. Ugyanakkor a rendkívül gyorsan bekövetkező halál miatt a rendőrséget is értesítette a kórház – tette hozzá a menedzser. Mirela Blemovici főtanfelügyelő szerint a kórházba került fiatalok a születésnapi mulatság után egy diszkóban folytatták az estét. (Transindex)

ESŐRIASZTÁS. Jelentős mennyiségű esőre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság. Az elsőfokú riasztás szombat reggel 10 órától vasárnap hajnali 3 óráig érvényes az ország 32 megyéjére, köztük az erdélyi és részben a nyugati megyékre is. A meteorológiai intézet szerint a domb- és hegyvidéki térségekben, Moldva központi és déli részén, Dobrudzsában és Munténiában a lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 30, helyenként akár az 50–70 litert is négyzetméterenként. (Agerpres)

A BORSZÉKI A LEGKELENDŐBB ÁSVÁNYVÍZ. A Vektor Marktforschung piackutató cég adatai szerint tavaly 2,2 milliárd lej értékű palackozott vizet fogyasztott Románia, és a Borsec a legerősebb hazai márkanév az ásványvizek között, de mellette a Hargita Gyöngye is népszerű, a hatodik helyen áll a listán. A székelyföldi brand ereje az eladásokban is megmutatkozik, a borszéki ásványvíz a palackozott vizek kategóriájában a hazai piacvezető termék, az eladott mennyiség és az árbevétel tekintetében is megelőzi a konkurenciát. A borszéki ásványvizet a Romaqua Group Rt. palackozza és forgalmazza, amelynek főrészvényesei Octavian Creţu és Pálfi Miklós. A több mint 200 éve ipari mennyiségben palackozott borszéki borvizet a legfiatalabb hazai márka követi a népszerűségi listán, a 2010-ben piacra dobott Aqua Carpatica, megelőzve a Coca-Cola által forgalmazott Izvorul Alb, Dorna és a Poiana Negri nevű ásványvizeket. (Maszol)