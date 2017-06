Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház június 25-én, vasárnap 19 órától a kamarateremben Harold Pinter Évforduló című előadását játssza Alexandru Dabija rendezésében. * A színház társulatának júniusi kiszállásai: a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján ma 22 órától a Rajtammaradt télikabát című Cseh Tamás-előadóesttel, június 20-án 18.30-tól a versenyelőadások kategóriájában a Liliom című előadással vesz részt a színház; június 22-én 20 órától Kolozsváron a Tranzit Házban a Rajtammaradt télikabát című emlékestet láthatja a közönség.



Felhívás nyári egyetemen való részvételre

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2017-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, amelyre elsősorban határon túlról származó joghallgatók, fiatal jogászok, ügyvédek jelentkezését várják, de indokolt esetben más tudományterületek hallgatóinak, képviselőinek is lehetővé teszik a részvételt. Várható előadók többek között: Potápi Árpád János, dr. Navracsics Tibor, Kalmár Ferenc, dr. Kardos Gábor, dr. Elek Zsófia. Várható szabadidős programok: beszélgetés és közös éneklés Sebestyén Márta előadóművésszel, parlamenti látogatás, QuizNight, nemzetpolitikai vetélkedő, kastély- és templomlátogatás, városnézés. A nyári egyetem július 30.–augusztus 5. között kerül megrendezésre Gödöllőn és Budapesten. A hallgatók számára ösztöndíj biztosított, amely magában foglalja a képzést, a szállást, a napi háromszori étkezést, a rendezvény keretében megszervezésre kerülő utazások költségét, valamint a belépődíjakat. Az ösztöndíj nem tartalmazza az oda- és hazautazás költségét. További információk: www.kji.hu, jogvedo.intezet@kji.hu, +36 1 798 653. Jelentkezési határidő: június 30.



Könyvbemutató

* Babucs Zoltán hadtörténész Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése – 1940 című könyvének székelyföldi bemutatói: Kézdivásárhelyen június 20-án, kedden 19 órától a Kosztándi Képtárban – a szerzővel Tóth László, a Székhelyek hírportál főszerkesztője beszélget; Sepsiszentgyörgyön június 21-én, szerdán 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében – a szerzővel József Álmos helytörténész, nyugalmazott középiskolai matematikatanár beszélget; Csíkszeredában június 23-án, pénteken 18 órától a Városháza dísztermében – a szerzővel Demeter László, a baróti Tortoma Kiadó igazgatója beszélget. A rendezvények ideje alatt a kötet kedvezményesen megvásárolható a helyszínen a Tortoma Kiadó más kiadványaival együtt. * A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében június 21-én, szerdán 18 órától dr. Varga Attila alkotmánybíró bemutatja Puskás Bálint Zoltán volt háromszéki szenátor, nyugalmazott alkotmánybíró Az alkotmánybíró hétköznapjai című, most megjelent könyvét.



Csodalámpa Olvasóklub

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasásnépszerűsítő és szövegértést fejlesztő vakációs foglalkozást szervez I–II. osztályos diákoknak június 26–30., illetve III–V. osztályosoknak július 10–14. között. A program mindkét esetben hétfőtől péntekig, naponta 10–16 óráig zajlik, a résztvevőknek ebédet biztosítanak. Maximális létszám: 20 fő. A részvétel ingyenes. Jelentkezni lehet telefonon (0267 351 609) vagy személyesen, a könyvtár gyermekrészlegén. A helyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik.



Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Zacsi babák – egy székelyudvarhelyi barátságos lakásban születnek Mátyás Adél saját tervezésében. Színes, kedves figuráit néhány éve készíti, az elején csak hobbiból, de mára már szenvedéllyé nőtt számára ez a tevékenység. * Erdély régi templomai – a törökök, tatárok által nem látogatott vidékeken természetszerűleg több régi vagy nagyon régi templomépület maradt fenn épen. Igaz, errefelé jártak mások, például labancok, és ők sem voltak sokkal emberségesebbek a föld népe iránt, de a templomoknak legalább békét hagytak. Így vészelt át nyolc évszázadot a Szatmár megyei Ákos régi temploma. * Útilapu – beszélgetés egykori és mostani túrákról, régi és mostani élményekről Zsigmond Enikő geológussal, földrajzi szak­íróval.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

VÍZVEZETÉKCSERE. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma megkezdődik Sepsiszentgyörgyön az Ifjúság sétányon, a Benedek Elek utca és a Testvériség sétány közötti szakaszon a vízvezetékek és a csatlakozók cseréje. A munkálatok június 19. és július 21. között zajlanak. Megkérik a lakókat, hogy a Benedek Elek utcai 7-es tömbház előtti részen ne parkoljanak, mert a vezetékcserét az úttesten végzik. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

ÁRAMSZÜNET. Bereckben kedden 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TISZTÚJÍTÁS. A Kézdivásárhelyi Székely Tanács a Kanta utcai székházában szerdán, június 21-én 17 órától tisztújító közgyűlést tart. Minden autonómiáért elkötelezett városi polgár jelenlétére számítanak. Ugyanott aznap 18 órától a Kézdiszéki Székely Tanács tart tisztújító küldöttgyűlést, melyre a kézdiszéki települések Székely Tanácsainak küldötteit várják.

USZODA. Az uszoda ma is nyitva tart 15–21.30 óráig. A hétköznapi programhoz igazodva az úszásoktatásra érkezőket 15 órától, a kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat 18.30 után várják.

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

CSALÁDI BÁLT szerveznek a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben június 25-én 17 órától. Jelentkezni a 0740 518 798-as telefonszámon lehet.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Komollón, kedden Bitán gyűjti.