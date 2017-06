A zuhogó eső megnehezítette a csapatok dolgát, hiszen csúszóssá vált a gyep, de a vendégek ennek ellenére már az első perctől irányításuk alá vették a játékot, és diktálták a ritmust. A 7. percben Gajdó Gothárd ,kihasználva adottságait, könnye­dén elfutott védői mellett, viszont beadásáról lekéstek a csapattársai. A folytatásban Kurtuly Róbert lövése akadt el a védőkben, majd a 13. percben Gazda József próbálkozását tolta szögletre a hazaiak kapusa. A kézdivásárhelyieknek az első félidő második felében is több gólszerzési lehetőségük volt: Căşineanu egymás után kétszer is gondot okozott Petrescu hálóőrnek, majd a 39. percben a Maros-partiak is feljegyezhették az első kapu területére tartó lövésüket. Ebből is jól látszik, hogy a kék-fehér mezesek hatalmas fölényben játszottak már a szünet előtt. A játékrész végét jelző sípszó előtt Gazda szabadrúgása okozott gondot a bátor kapusnak, de gól nem született.

A második félidőben ott folytatták a felső-háromszékiek, ahol abbahagyták, sőt, fokozatosan növelték az iramot, ami gondot okozott a házigazdáknak, mert nem tudtak lépést tartani, és Bor a 67. percben második sárgáját is begyűjtötte, így emberelőnybe került a vendégcsapat. Jobban focizott a KSE, majd a 74. percben a vezetést is megszerezte Kurtuly révén, miután a támadó egy bal oldali beadást a hálóba pöckölt (0–1). Ezt követően sem lankadt a vendégek góllövési kedve, és a 87. percben Alin Babei is feliratkozott a gólszerzők listájára, kettőre növelve csapata előnyét (0–2). Két perccel a mérkőzés vége előtt egy jogosan megítélt tizenegyest követően Maxi­miuc a kiállítás sorsára jutott, a büntetőt pedig Kurtuly a kapufára rúgta. Babei a 90. percben duplázott, beállítva a végeredményt, amivel egyértelműen a KSE a párharc esélyesebb továbbjutója. Megérdemelt győzelmet arattak a kézdivásárhelyiek, amiért csak elismerés jár, persze azt a 150 szurkolót is dicséret illeti, akik az eső ellenére végig biztatták kedvenc csapatukat. A visszavágót június 24-én 17.30-tól játsszák a Sinkovits Stadionban.

III. ligás osztályozó mérkőzés: Maroshévíz–Kézdivásárhelyi SE 0–3 (0–0).

Maroshévíz, városi stadion, mintegy 700 néző. Vezette: Robert Avram (Piteşti). Maroshévíz: Petrescu–Bor–Dolhescu, Maximiuc, Ungureanu, Cră­ciun (Covrig 74.), Kercsó, Tararache T., Újlaki, Tararache S., Ciocania (Stan 87.). KSE: Bunduc–Oláh, (Fozocoş 68.), Bukur, Tankó (Vulcan 87.), Tompa, Albu (Gáll 39.), Gazda, Căşineanu, Gajdó G. (Gajdó T. 82.), Babei, Kurtuly. Kapura lövések: 3–24. Kapu területére: 1–16. Szögletek: 1–13. Gólszerzők: Kurtuly (74.), Babei (87., 90.). Kiállítva: Bor (67.), Maximiuc (88.).

Nagy József