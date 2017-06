A marosvásárhelyi születésű Victor Astafei a Sepsi OSK labdarúgóklub harmadik nyári igazolása. A 29 éves balszélső, aki jobb szélen és befejező csatárként is bevethető, két évre szóló szerződést írt alá.

Astafei az utóbbi hat hónapban a malajziai első osztályban futballozott a Selangor FA színei­ben, ahol alapemberként 11 tétmérkőzésen háromszor volt eredményes. A labdarúgó korábbi években játszott a Medgyesi Gázmetán, a Marosvásárhelyi FCM, a Galaci Oţelul és a Petrolul Ploieşti mezében, illetve megfordult a török másodosztályban az Adana Demirspor csapatában is.

A tapasztalt labdarúgó játékjogát is Bogdan Apostu játékosügynökön keresztül szerezték meg a piros-fehérek, akárcsak Constantin Grecu esetében. „Victor a bajnokságunk fontos játékosa, kitűnő személyiség, aki eddigi csapataiban igazolta, mire képes. Malajziában együttese minden mérkőzésén pályára lépett, viszont haza szeretett volna jönni, hogy közelebb legyen a családjához. Volt még két ajánlatunk az I. ligából, viszont Victor a Sepsi OSK alakulatát választotta a klubvezetők komolysága miatt. Becsületesek voltak, és érdekes terveik vannak. Az egyik legfontosabb játékosuk lesz a pályán és az öltözőben is. Egy harcos, aki tökéletesen alkalmazható a szentgyörgyiek játékstílusára” – mondta a GSP.ro érdeklődésére Bogdan Apostu.

Előzőleg a klub már bejelentette, hogy a 29 éves, craiovai születésű balhátvéd, Constantin Grecu két évre szóló szerződést írt alá a háromszékiekkel, illetve a 27 éves, bukaresti születésű középpályás Claudiu Herea három évre szóló szerződést kötött az élvonalba frissen feljutott csapattal. Emellett két labdarúgójukkal hosszabbítottak szerződést: a 24 éves szenegáli középpályás, Issa Thiaw három, míg a 28 éves középhátvéd, Ionuţ Ursu újabb egy évre írt alá.

A Sepsi OSK első edzőmérkőzésének időpontja változott, így a piros-fehérek nem szerdán, hanem kedden 18 órától a brassói Forex Stadionban játszanak a Dan Petrescu által irányított Kolozsvári CFR ellen. (miska)