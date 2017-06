Az A-csoport harmadik helye azon múlott, ki nyeri meg a cseh–magyar meccset. A magyarok ellen feljavultak a csehek az első mérkőzésükhöz képest, ez már az első percekben is látható volt, de a magyarok is jól, koncentráltan kezdtek. Változatos, lüktető volt a találkozó, míg az első negyed végét fejetlenség és kapkodás jellemezte, de mintha picivel mégis inkább a Stefan Svitek edzette magyarok akarata érvényesült volna jobban. Egyik pillanatban elemi hibákat láttunk, a másikban ragyogó megoldásokat a magyar játékosoktól. A második negyedben kisebb hullámvölgybe kerültek a magyarok, de Zele Dorina pompás triplával szállt be a cserepadról, aminek köszönhetően egypontos vezetéssel vonulhattak szünetre (36–35).

Rosszul indult a második félidő Magyarország számára: majdnem öt percig képtelen volt pontot szerezni a csapat – ebből adódóan hat ponttal elhúztak a csehek. Stefan Svitek szövetségi kapitány időkéréssel próbált változtatni a játék menetén, sikerrel. Határ Bernadett két kosara kirántotta a mélyülő gödörből az együttest, amely óriási hajrát vágott ki, és Nagy-Bujdosó Nóra két, Simon Zsófia egy triplájával ötpontos vezetésről kezdte az utolsó negyedet, amely elképesztő izgalmakat hozott. Többször is úgy tűnt, megvan a meccs – végül meg is lett, mert a hajrában Nagy-Bujdosó Nóra, Fegyverneky Zsófia és Courtney Vandersloot tényleg ragyogott és ragyogó döntéseket hozott (74–70). A győzelem azt jelenti, hogy megvan a továbbjutás – függetlenül attól, hogy a mai, ukránok elleni mérkőzésen mi lesz az eredmény (győzelem esetén a csoport második helyén végeznek a magyarok, vereségnél a harmadikon).*

Eredmények:

* 1. forduló – A-csoport: Ukrajna–Csehország 59–47, Spanyolország–Magyaror­szág 48–62; B-csoport: Fehéroroszország–Olaszország 60–80, Törökország–Szlovákia 69–58; C-csoport: Szerbia–Görögország 60–69, Szlovénia–Franciaország 68–70; D-csoport: Belgium–Montenegró 66–64, Lettország–Oroszország 59–71

* 2. forduló – A-csoport: Spanyolország–Ukrajna 76–54, Csehország–Magyarország 70–74; B-csoport: Szlovákia–Fehéroroszország 68–59, Törökország–Olaszország 54–53; C-csoport: Görögország–Szlovénia 56–59, Franciaország–Szerbia 73–57; D-csoport: Montenegró–Lettország 55–76, Oroszország–Belgium 75–76.