A magyar–román mérkőzésen az első percek tapogatózása után az európai szövetség ranglistáját vezető románok vették át a kezdeményezést, főleg Vlad Claudiu volt elemében, de Sikur Lajos rendre a helyén volt. A magyarok energiáját lekötötte a védekezés, a támadások építése kevésbé ment, de Cseszneki Richárd egy jobb labdalevétel után így is ziccerbe kerülhetett volna, a végén pedig Lak Imre tévesztett kevéssel célt.

A fordulást követően nem változott lényegesen a játék képe, Ion Mircea Popa nagy löketei jelentették a kezdeti veszélyforrásokat, majd Costin Cristian Puşca is veszélyes volt. Sikur továbbra is sorban szállította a védéseket, a rendes játékidő végén többször is óriásit mentve segítette a csapatot a szétlövéshez (0–0).

A románoké volt az első lehetőség, Claudiu előnyhöz juttatta övéit, Gabriel Tănase viszont az égbe lőtt, így Popa hiába volt rendkívül magabiztos, mivel Béres Ferenc, Sós Márkó és Fekete Róbert is betalált, és 3–2 arányban nyertek a magyarok.