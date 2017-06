A június 8. és 11. között megrendezett Sportnapok alkalmával tizenegyedszer mozoghatott együtt Sepsiszentgyörgy, az esemény idén is osztatlan sikert aratott a sportolni, mozogni vágyó megyeszékhelyiek körében. Az idő is a szervezőkkel tartott, hiszen az első nap esős és hűvösebb időjárása után a soron következő három napon már napsütés és meleg várta az esemény résztvevőit. A rendezvény nyitónapján az atlétikáé volt a főszerep, másnap a streetball és a kosárlabda örvendett nagy érdeklődésnek, szombaton a különböző labdajátékok mellett volt duatlon, fitneszmaraton és sportolók vetélkedője is, a zárónap már hagyományosan a családoknak szólt, de ennek ellenére a sakk, a foci, a küzdősport, a repülőmodellezés szerelmesei is megkapták a számukra érdekes eseményeket. Egy héttel az esemény után Nemes Áronnal, a Sportnapok főszervezőjével beszélgettünk, aki néhány mondatban összegezte az idei eseményeket.



– Az első napot leszámítva, amikor egy keveset esett az eső, kellemes időben zajlottak le az idei Sportnapok rendezvényei. Összességében milyenre sikeredett a rendezvénysorozat tizenegyedik kiírása? – kérdeztük Nemes Áront.

– Fantasztikusan. Csak felsőfokon tudok beszélni a rendezvényről, nagy sikere volt mind a résztvevők, mind a nézők körében. A régió legnagyobb tömegsportrendezvényévé vált a Sportnapok.

– Melyek voltak a legnépszerűbb események?

– A legtöbb embert megmozgató esemény a fitneszmaraton volt 350 résztvevővel, a küzdősportversenyek 320, a sulifoci 200, a székelyföldi floorballkupa 160 embert mozgatott meg. A kötélpályán legalább háromszázan csúsztak, nagy érdeklődésnek örvendett az első napokon a szaladás és a streetball is. A bubifocin nehezünkre esett a programbeosztást elkészíteni, olyan sokan voltak!

– Sikerült összesíteni, hogy végül hány sportnapos programra került sor, és ezeken mennyien vettek részt?

– Ha a számok nyelvére fordítjuk le, 3600-an mozogtak, sportoltak a négy nap száz rendezvényének valamelyikén, hatvan különböző sportágban. Összesen ötven egyesület kapcsolódott be a programokba és vállalt szervezést, harminc önkéntes és tizenöt szervező 900 órát dolgozott, hogy a programok gördülékenyek legyenek. De nagy boldogsággal tölt el mint főszervezőt, hogy rengetegen jöttek ki nézőként is.

– Mi volt az idei rendezvény pozitívuma és negatívuma?

– Rengeteg sikeres program volt. Ezek közül kiemelném a Legsportnaposabb pontgyűjtő versenyt, amelybe száznál is több diák kapcsolódott be. A diákok számára ez az év leg­izgalmasabb időszaka, így biztatjuk őket, hogy olyan programokon vegyenek részt, amelyek adott esetben életre szóló élményt nyújthatnak, új sportágakkal ismerkedhetnek. Ez a program mozgásra serkenti a gyerekeket, mozgásban tartja őket. Az elkövetkezőkben még sikeresebbé tehetjük a testnevelőkkel közösen. Újra megszerveztük a Bajnokok vetélkedőjét, amely azt szolgálja, hogy még ismertebbé tegyük azokat, akik városunkat képviselik nagy sikerrel különböző versenyeken, illetve, hogy példaképeket állítsunk a gyerekek elé. Negatívumként két elmaradt rendezvényt említenék, az egyik kommunikációs hibából fakadó volt, a másikon pedig egyszerűen nem jelent meg a programszámot bevállaló egyesület. Ahol száz esemény zajlik, ott nem nagy szám ez a két elmaradt program. Örülök annak, hogy végre a rendezvény bekerült a köztudatba, a gyerekek, iskolák, egyesületek, szülők igénylik és várják ezt az eseményt.

– Találkozunk jövőre?

– Biztosan. Egy jól bejáratott rendezvénye ez Sepsiszentgyörgynek, bár évről évre nem könnyű megrendezni, de azért a zárónap után mindig azt érezzük a sok pozitív visszajelzés után, hogy megérte fáradozni. Próbáljuk összesíteni már most az ötleteket, észrevételeket, próbálunk tanulni az esetleges hibákból, hogy jövőre még magasabb szinten rendezhessük meg a 12. Sportnapokat. Jó lehetőségek vannak az Iskola másként programjait összekapcsolni a rendez­vénnyel. Másrészt izgatottan várjuk, hogy milyen programokat szervezhetünk jövőre a megyeszékhely fantasztikus új sportcsarnokában.

A Legsportnaposabb vetélkedő végeredménye: 1. Jakab Abigél (Mihai Viteazul Főgimnázium), 2. Tóth Viktória (Mihai V.), 3. Kertész Mátyás (Váradi József Általános Iskola), 4. Kertész Nándor (Mikes Kelemen Líceum), 5. Veress Kincső (Székely Mikó Kollégium), 6. Nemes Gréta (Mikó), 7. Pál Ágnes (Mikó), 8. Kovács Boglárka (Ady Endre Ált. Isk.), 9. Papp Árpád Ágoston (Ady), 10. Kisgyörgy Andrea (Mikes), 11. Márton Ádám (Mikó), 12. Kernászt Sára (Váradi), 13. Tökbandi Dominik (Váradi), 14. Fehérvári Boglárka (Mikó), 15. Székely Szende (Mikó), 16. Stefán Anna Mária (Mikó). A Legsportnaposabb tanár Hendrik Izabella (Mihai Viteazul Főgimnázium), míg az iskolák közül a Székely Mikó Kollégium lett. Díjazás szerdán 18 órától a Sepsi ISK székházában.