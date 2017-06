Előző írásunk

A június 8. és 11. között megrendezett Sportnapok alkalmával tizenegyedszer mozoghatott együtt Sepsiszentgyörgy, az esemény idén is osztatlan sikert aratott a sportolni, mozogni vágyó megyeszékhelyiek körében. Az idő is a szervezőkkel tartott, hiszen az első nap esős és hűvösebb időjárása után a soron következő három napon már napsütés és meleg várta az esemény résztvevőit. A rendezvény nyitónapján az atlétikáé volt a főszerep, másnap a streetball és a kosárlabda örvendett nagy érdeklődésnek, szombaton a különböző labdajátékok mellett volt duatlon, fitneszmaraton és sportolók vetélkedője is, a zárónap már hagyományosan a családoknak szólt, de ennek ellenére a sakk, a foci, a küzdősport, a repülőmodellezés szerelmesei is megkapták a számukra érdekes eseményeket. Egy héttel az esemény után Nemes Áronnal, a Sportnapok főszervezőjével beszélgettünk, aki néhány mondatban összegezte az idei eseményeket.