hétfő 09:40

barcsay

barcsay
2017. június 19.hétfő 09:40

Ezt meg minek megnyugtatásként nekünk mehetnek a peticioval az Atyauristenhez ezek akkor is azt csinálnak amit nem szégyelnek velünk ez benne van a vérükben minket zsigerből utálnak ami kőlcsőnős aztán megy minden a megszokott modon azzal a kis külőmbséggel,hogy ezek mindig rápakolnak még valamit elvesztésünkre beleolvadásunkra megsemmisitéünkre.Az rmdsz pedig bőlcsen és beleegyezően rábolint minden ellenünk szoló provokáciora legalábbis eddig nagy eredményekkel nem büszkélgethet lám már Tőkés püspők úrnak is nyoma veszett lehet,hogy most a nyári időszakban amikor érdemes a jó hüvős fenyvesekkel boritott Hargitára lerottyani egy kis fenyővizre talán ott még el fog hangzani egy pár üres szolam.Ugy néz ki sorsunk megpecsételődőtt a nagy Székelymenetelés idején még megcsillant bennem a remény azota sok viz lefolyt az Olton is és maradt minden ugy ahogy honatyáink megbeszélték,mert hogy megbeszélték az biztos.Marad nagyapám mondása,,xar a világ tők a tromf,,Ennyi.







hétfő 15:15

7vezer

7vezer
2017. június 19.hétfő 15:15

A jelenlegi zavaros politikai helyzet lehetőséget nyújt arra,hogy a prefektust azonnal meneszteni lehessen. A kettészakadt kormánypárt mindkét oldala valószínű nem csak megígéri,hanem végre is hajtja azon kéréseket,amelyeket a segítségünkért cserébe megfogalmazunk.Éljünk vele .