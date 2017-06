Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy a szövetség operatív döntéshozó szerve, a 33 tagú állandó tanács elemezte a belpolitikai helyzetet. Kelemen elmondta: a szövetség számára nincsen semmilyen sürgősség, képviselői nem vesznek részt a bizalmatlansági indítvány tegnapi felolvasásán, és ha a különböző parlamenti pártok megkeresik a szövetséget, hétfőtől valamennyi féllel tárgyalnak. Mint mondta, már eddig is folytak telefonos beszélgetések Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnökkel, Sorin Grindeanu miniszterelnökkel és Călin Popescu Tăriceanuval, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (LDSZ) elnökével, de hivatalos tárgyalások csak mától kezdődhetnek, ha a felek élnének ezzel a lehető­séggel.

Kelemen Hunor szerint egyértelműen a koalíció vezetőit terheli a felelősség a kialakult kormányválság miatt. Megjegyezte: ha nem az ország sorsáról lenne szó, nem is tudná visszatartani a nevetését azon fonák helyzet miatt, hogy a koalíció bizalmatlansági indítvánnyal próbálja megbuktatni a saját kormányát. Úgy vélte: a parlamenti demokráciában a parlamenti többségnek lehetősége kell legyen arra, hogy leváltsa a minisztereket vagy akár a miniszterelnököt is. Szerinte a mostani válság is azt jelzi, hogy amikor nem a kormánypárt elnöke tölti be a miniszterelnöki tisztséget, akkor a dolgok nem működnek.

„Bízunk benne, hogy az SZDP–LDSZ koalíció házon belül meg tudja oldani a helyzetet, és nem lesz szüksége külső segítségre. Nem tudunk beavatkozni egyetlen párt belső ügyeibe sem. Helyettük nem tudunk dönteni” – jelentette ki. Úgy vélte, amíg van egy kormánya az országnak, addig korai lenne az RMDSZ esetleges kormányra lépéséről, minisztériumokról tárgyalni. Hozzátette: személyes ambíciói nincsenek. Arra a kérdésre, hogy a szövetség elégedett-e a koalícióval való parlamenti együttműködéssel, kijelentette: az együttműködés hullámzó volt, de van még két hét a parlamenti ülésszakból, és ez idő alatt még sok minden történhet.

Szociáldemokrata belharcok

Nem képviseli a Szociáldemokrata Pártot Sorin Grindeanu és Victor Ponta, akik erővel próbálják meg átvenni a kormányhatalmat – állítja az SZDP 39 megyei szervezete szombati közleményében, melyben többek között az olvasható, hogy két kivétellel az ország valamennyi SZDP-szervezete csatlakozott ahhoz a közös állásfoglaláshoz, amelyben elhatárolódnak „a Victoria-palotában zajló államcsínytől”. A két kivétel: a Temes megyei szervezet, amelynek Sorin Grideanu az elnöke, valamint a Krassó-Szörény megyei szervezet.

Közben Sorin Grindeanu miniszterelnök, aki Liviu Drag­nea szociáldemokrata pártelnök megalapozatlan ha­talmi önkényének tartja az eltávolítására irányuló döntéseket, tegnap felmentette tisztségéből a regionális fejlesztési minisztérium tizenkét második vonalbeli tisztségviselőjét, hogy a tárca Dragneához hű vezetője, a még tisztségben lévő Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes ne tudja „politikai célokra” használva hirtelen szétosztani a mindeddig vissza­tartott csaknem félmilliárd eurónyi fejlesztési alapot. Grin­deanu a hétvégén az SZDP Temes megyei szervezetének székhelyén mintegy ezer szociáldemokratával találkozott, akik üdvrivalgással fogadták. A miniszterelnök az nyilatkozta: „hazajött”, hogy érezze át annak a szervezetnek a pulzusát, amelynek ő maga is tagja, és az is marad. Hozzátette: szeretné, hogy – más párttagokkal közösen – építsék fel „az SZDP történelmének jó oldalát”. Mint mondta, Dragnea nem zárhatja ki a pártból a teljes Temes megyei szervezetet vagy az ország nyugati régiójának összes szociáldemokratáját, akik őt támogatják.

A bizalmatlansági indítvány

Tegnap délután a parlament plénuma előtt – ahol 464 honatyából mindössze 216-an voltak jelen – a szociálliberális kormánykoalíció előterjesztette a Grindeanu-kabinet leváltására irányuló bizalmatlansági indítványát, melynek címe: Romániát nem lehet kisajátítani, megvédjük a demokráciát, a románok szavazatát. Az előterjesztők az alkotmányt idézve leszögezik: a román nép nemzeti szuverenitását választott képviselőin keresztül gyakorolja, azt egyetlen személy vagy csoport sem sajátíthatja ki. A bizalmatlansági indítvány szerint, ha megtagadják a bizalmat egy kormánytól, az nem működhet tovább, így, amikor a kormányprogram gyakorlatba ültetésének kivizsgálása után megvonták a bizalmat a kormánytól, huszonhat miniszter közül huszonöten felelősségük tudatában lemondtak, mert a párt bizalma nélküli személyes kormányzás nem lehetséges. A Ponta–Grindeanu–Jianu-kormány azonban nem hajlandó tudomásul venni a törvény előírásait, és különböző címeket osztogatva nevetségesen próbálja folytatni a személyes kormányzást. „Minden felelős ember felteheti a kérdést: vajon így lehet-e kormányozni, törvényes-e ebben formában a Ponta–Grindeanu–Jianu-kabinet” – áll a bizalmatlansági indítványban, mely a kezdeményezők szerint ez esetben nem a saját párt ellen szól, hanem az országért mint az egyetlen felelősségteljes lépés a válság megoldása érdekében. A bizalmatlansági indítványról szerdán 11 órától szavaz a parlament.

Grindeanu bizakodó

Tegnap este a kormányfő ismét találkozott a sajtó képviselőivel, akiknek kifejtette, a kialakult helyzet egyetlen ember, Liviu Dragnea pártelnök párt- és kormányellenes személyes hatalmi harcai miatt fajult idáig. Grindeanu rámutatott, jó helyzetben van az ország, amit a rekord gazdasági mutatók is igazolnak, és minden esély megvolna a célba éréshez, ha Dragnea nem avatkozna közbe folyton a lelátóról. Mint mondta, az elmúlt öt hónap alatt egy rendes pártgyűlés sem volt, mely segíthette volna a kormány munkáját, csak végrehajtó bizottsági gyűléseket tartottak a fegyelmezések, kizárások céljából, melyekért egyetlen ember a felelős. A kormányfő az újságírókkal való beszélgetés során arra is figyelmeztetett, hogy minden szavazat, mely a bizalmatlansági indítvány mellett foglal állást, egyre inkább letaszítja a pártot a kormányzásról, hiábavalóvá teszi annak a sok embernek a munkáját, akik az SZDP hatalomra jutásáért dolgoztak, és átadja a hatalmat az államfőnek, aki biztosan nem nekik fog kedvezni az új kormányfő kinevezésével. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy bizakodva tekint a szavazás elé, mert tudja, hogy vannak felelősségteljes kollégái is a pártban, és csupán az ország és az európai unió zászlaja van a háta mögött, nincsenek semmilyen más, idegen érdekek.

Băsescu: Nem képesek kormányozni

Traian Băsescu volt államfő szerint a kormányválság egy párt hatalomért folytatott belső konfliktusainak a kivetülése, melyeket egyesek nem tudnak párton belül megoldani, ezért az ország fő intézményeit használják erre a célra. Megjegyezte, még nem volt lehetősége az államelnöknek arra, hogy beavatkozzon, mert van kormányfő, és pár napig még a lemondott miniszterek is felelősek hivatalaikért, de ha az SZDP a bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatja a saját kormányát, ő maga államfőként biztosan az ellenzéket bízná meg kormányzással. Băsescu szerint korábban a 13-as rendelettel, most pedig ezzel a helyzettel azt bizonyítják a szociáldemokraták, hogy hiába nyerték meg a választásokat, nem képesek a kormányzásra. Mint mondta, egy kormányprogram nem biblia, ha valaki nem tudja maradéktalanul betartani, nem kell fejét venni, így csak az lett az eredmény, hogy Románia nevetségessé vált, és katasztrofális üzeneteket közvetít a világ felé. Ez a párt ellenzék nélkül is meg tudja buktatni a saját kormányát – tette hozzá Băsescu.

Az elhibázott politizálás csúcsa

Rekordok könyvébe illő a jelenlegi kormány az elhibázott politizálás és sikertelen politikusok tekintetében – jelentette ki szombaton a Nemzeti Liberális Párt (NLP) tisztújító kongresszusán Antonio López Istúriz White, az Európai Néppárt főtitkára. White közvetítette a kongresszus résztvevői felé az Európai Néppárt és annak elnöke, Joseph Daul üdvözletét, majd kifejtette, hogy az NLP-t az egyik legjelentősebb jobbközép pártnak tartja Európában. „Engedjék meg, hogy megválasztása után három évvel is gratuláljak önöknek ahhoz, hogy Klaus Iohannist választották az államfői tisztségbe. Ő kezd egy nemzetközileg elismert személyiséggé válni, aki a nemzetközi politikai porondon védi Romániát és az Európai Uniót, amint arról nemrég, a Trump elnökkel lezajlott washingtoni találkozása alkalmával is bizonyságot tett” – mondta az EPP főtitkára.

„Egy jó barátom azt mondta, még soha nem történt meg a román politikai életben, hogy egy párt a saját kormánya ellen nyújtson be bizalmatlansági indítványt. Én azt feleltem, hogy ez sehol a világon nem történt még meg. Ez a szocialista kormány a rekordok könyvébe való, ami az elhibázott politizálást és sikertelen politikusait illeti. Öt hónap kormányzás alatt az egyetlen eredményük, hogy 1989 óta nem voltak ilyen méretű kormányellenes tüntetések. Ez a kormány valóban dönti az összes rekordot, de ami a legfontosabb, hogy mindez árt Romániának is és az EU-nak is” – mondta a főtitkár.

„Erre volt a legkevésbé szükségünk”

A kormányzó szociáldemokrata pártot szombaton ismét a kormányválság megoldására sürgette Klaus Iohannis államfő. „Erre volt a legkevésbé szükségünk. Arra kértem az SZDP-t, hogy sürgősen zárja le ezt a válságot. Nyitottságot tapasztaltam a világban, láthatták, az Egyesült Államokban nagyon jól fogadtak, nyitottak velünk szemben Európában, már csak egy stabil kormányra van szükségünk” – nyilatkozta Klaus Iohannis Nagyszebenben. Az elnök Xavier Bettel luxemburgi kormányfőt látta vendégül a városban, amelynek 2014-ig polgármestere volt. A találkozót abból az alkalomból tartották, hogy tíz év telt el, amióta 2007-ben Luxembourg Nagyszebennel osztotta meg az Európa kulturális fővárosa címet, példátlan városfejlesztési lehetőséghez és azóta is kiemelkedően magas idegenforgalomhoz segítve Nagyszebent.