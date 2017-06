Többen elpanaszolták, nem lehet leülni a fák alatti padokra, mert tele vannak varjúürülékkel. A park magas fáin több mint száz fészek található, a madarak már a tömbháznegyedekben és a Gábor Áron téren is megjelentek. Hasonló varjúinvázió Sepsiszentgyörgyön is volt 2012-ben az Erzsébet parkban, ahol különféle riasztási módszerekkel próbáltak megszabadulni a varjaktól. „Lassan oda jutottunk, hogy ebben az országban a kóbor ebeket, a medvéket és a varjakat sokkal jobban védik, mint az embereket” – mondotta Bokor Tibor polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a tavasz folyamán próbálták a fészkeket eltüntetni a parkban, de olyan magasan vannak, hogy életveszélyes oda felmászni. A városháza megrendelt egy különleges műszert, amely sashangokat, illetve fegyverropogást utánoz, ezekkel a hangszórókból szóló hangokkal riasztanák el a Molnár Józsiás parkban élő varjúsereget. Ha a műszer hatékonynak bizonyul, többet is rendelnek belőle – mondotta az elöljáró, aki több székelyföldi városvezetővel is tárgyalt, ahol hasonló a helyzet, de a legtöbben azt mondták, hogy tehetetlenek a varjúinvázióval szemben, ideiglenesen sikerült elriasztani őket, de utólag ismét visszatértek a megszokott helyükre.