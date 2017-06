A Kovászna Squash SKE két férfi és két női játékossal vett részt a viadalon, ahol a férfi A-osztályban Bara Hunor a huszadik helyen végzett, az ifjúsági fallabdázó, Bodor Bence a huszonkettedik helyen fejezte be a megmérettetést. A nőknél a szintén ifjúsági játékos, Szabó Nikole az előkelő hetedik pozícióban zárt, míg Madaras Simona tizenkettedik lett.

„A konstancai versennyel zárult az idei szezon, amelyen a Kovászna Squash SKE játékosai többször is kitűnő eredményeket értek el, főképpen a felnőttek közt is helytálló ifjúsági játékosok. Most számunkra egy kisebb nyári szünet következik, amelyben az alapozásra és az edzőtáborokra nagy hangsúlyt fektetünk, ez elengedhetetlen része az újabb sikeres szezonnak, ami szeptember elején kezdődik” – értékelt Bara Hunor edző, aki azt is elmondta, hogy a játékosok országos versenyeken való részvételét Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, illetve Kovászna Megye Tanácsa támogatta. (miska)