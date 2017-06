A versenyzők a folyamatos esőzés miatt nagy sárban vágtak neki a jászvásári viadalnak, ahol 20 kilométert kellett teljesíteniük. Molnár Ede sárgumik hiánya miatt mintegy 3 perccel maradt le a dobogóról 1 óra 52 perces idejével, viszont csapattársa, Vlad Dascălu az első, míg Alexandru Stancu a harmadik helyen végzett. A háromszéki kerékpározó a jászvásári versenyt megelőzően Brassóban a BikeRace elnevezésű viadalon is rajthoz állt, ahol a 40 kilométeres maratont 1:45:06 órás idővel teljesítette, ennek köszönhetően pedig a 90 kerékpározó közül a második helyen ért célba.

„Hatalmas sár volt a folyamatos esőzés miatt, és pechemre nekem nem volt sárgumim, így ez a körülmény is nehezített a versenyemen. A versenykörülményt nem nevezném jónak, hiszen hegyre fel is tolnunk kellett a kerékpárokat a sár miatt, illetve lefelé sem volt ez másképp. A világranglistán előkelő helyet elfoglaló külföldi versenyzők is rajthoz álltak, akik később kénytelenek voltak feladni a sár miatt. Nem vagyok elégedetlen a negyedik helyezéssel, viszont több volt bennem, amit a sárgumik hiánya miatt nem tudtam kiadni magamból” – mondta Molnár Ede, aki hétvégén a magyarországi Csömör nagyközségben teszi próbára magát egy, a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség által szervezett hegyikerékpáros-versenyen.

Eredmény: * Nemzeti Kupa: 1. Vlad Dascălu (Dinamo-BikeXpert Racing Team) 1:34:37 óra, 2. Lucian Logigan (Scott Geiger Team) 1:49:00 óra, 3. Alexandru Stancu (Dinamo-BikeXpert Racing Team) 1:49:25 óra, 4. Molnár Ede (Dinamo-Bike­Xpert Racing Team) 1:52:10 óra * BikeRace: 1. Kelemen Árpád 1:44:49 óra, 2. Molnár Ede 1:45:06 óra, 3. Valentin Roșoagă 1:45:51 óra. (miska)