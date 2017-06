Az elkülönített alapokat a Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyei pályázók technológiaitranszfer-beruházásokra, a vállalkozói környezet fejlesztésére, a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a kulturális örökség restaurálására, az utak korszerűsítésére, az idegenforgalmi létesítmények fejlesztésére, a szociális és oktatási infrastruktúra modernizálására, valamint a városok és városi környezet fejlesztésére irányuló projektek keretében hívhatják le.



Jelenleg a már kiírt 16 pályázati csomagból 9 aktív. A pályázati kiírásokkal kapcsolatos információk a www.regio-adrcentru.ro honlapon érhetőek el (Ghiduri deschise depunerii).

2017. június 15-ig a megyei tanácsok, civil szervezetek és különböző vállalkozások 723 pályázatot nyújtottak be. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség szakértői által végzett ellenőrzés eredményeként 502 pályázat jutott el a finanszírozási szerződés aláírásának szakaszába. A finanszírozási szerződések aláírására a különböző beruházási prioritások számára elkülönített alapok függvényében kerül sor.

A Regionális Operatív Program 2014–2020 keretében leadott pályázatokról a http://regio-adrcentru.ro/situatia-proiectelor- depuse-2/ linken érhetőek el további adatok. Jelenleg 15 pályázat esetében már sor került a finanszírozási szerződés aláírására, ezek összértéke 161,25 millió lej.



„A sikeres pályázatok számának növelése érdekében, a különböző pályázati csomagok kiíráskor a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség a ROP Közreműködő Hatóságaként számos eseményt szervez, azzal a céllal, hogy az érdekeltek minél részletesebb és közérthetőbb tájékoztatást kapjanak a pályázati feltételekről. A felmerülő kérdésekre igyekszünk mielőbb válaszolni, ha szükséges, konzultálunk a program Irányító Hatóságával, a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumával is. A célunk, hogy minél több vissza nem térítendő támogatást hívjanak le az erre jogosultak, és hogy támogassuk a kedvezményezetteket a beruházások sikeres kivitelezésében is. Ezek az alapok az állampolgárok javát szolgálják, új munkahelyek létrehozását, turisták idenvonzását támogatják, szociális és gazdasági stabilitást eredményeznek” – nyilatkozta Simion Creţu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség keretében működő Közreműködő Hatóságnak a ROP 2014-2020 kivitelezésére, monitorizálására és regionális kommunikációjára, valamint a ROP 2007–2013 lezásárára irányuló tevékenységeinek támogatása elnevezésű projekt, amelyet a Regionális Operatív Program 2014–2020 finanszíroz, összértéke 29 552 859,00 lej, az ERFA-támogatás 50%, vagyis 14 776 429,50 lej.