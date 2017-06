Az esemény a vargyasi református templomban hálaadó istentisztelettel veszi kezdetét, majd a kastély udvarán István Ildikó vezetésével és a Folker együttes zenéjére gyermektáncházat tartanak. Könczey Elemér grafikus, karikaturista és a Bajkó Attila képzőművész kiállításának megnyitójára délután kettőkor kerül sor, azt követően Weithaller Walter halbiológus és Rácz Attila, az olaszteleki Daniel-kastély tulajdonosa tart előadást. A TransylMania délután ötkor lép fel először: a „dzsemmelés” minden bizonnyal a program izgalmas pontja lesz, mivel nemcsak a meghívott barátok kerülnek színpadra, hanem a közönség sorából is bárki csatlakozhat, aki úgy érzi, hozzátehet valamit a játékhoz. Hasonlóképp sikerre számíthat a Szabó Mihály református lelkipásztor vezetésével működő magyarbikali ifjúsági zenekar fellépése is: a huszonöt fős banda saját hangszerelésben, többek közt elektromos gitár és szintetizátor kíséretében ad elő vallásos dalokat.

A TransylMania esti koncertjén többen is fellépnek az együttes volt tagjai közül – várhatóan „színes” társaság lesz, hiszen az évek során mintegy huszonnyolcan zenéltek együtt a barótiakkal. Végezetül bemutatják az együttes májusi külföldi turnéja alatt készült filmet, zárómozzanatként pedig táncházat tartanak a felnőtteknek.

Állandó programként a Bodvaj Egyesület és a köpeci Nagy Adél kézműves-foglalkozást tart, Demeter Vilmostól íjászatot lehet tanulni, a Diakónia Keresztyén alapítvány munkatársai vérnyomást mérnek, a Laura Ház és a Vadon Egyesület bemutatja és népszerűsíti tevékenységét. A 10 lejes belépőért mindenki kap egy tál ételt, melyet önkéntesek készítenek, aki desszertet is szeretne, a bodosi Dávid Ildikóéktól kürtőskalácsot vásárolhat.

Cseresznyés Szilamér elmondta, a XII. címet viselő lemezüket követően új korszakot nyitottak életükben, s ezt mutatják be most a Vargyason összegyűlt közönségnek: a régi dalok közül néhányat már „új köntösbe”, dzsesszrockosba öltöztetetten, illetve instrumentálisabban adnak elő, s akad majd olyan is, amelyet még alig játszottak. „Új, kiváló zenésztársaink vannak, olyanok, akik minőségi ugrást és lendületet hoztak életünkbe, s ez érződni fog a szombaton előadásra kerülő dalainkon is. Ez a koncert a megmaradásról is szól: azt ünnepeljük, hogy tizenöt év után is együtt vagyunk, s bízunk abban, hogy tizenöt esztendő múlva is játszhatunk még a közönségünknek” – mondotta a TransylMania alapítója.