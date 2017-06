A Valami Amerika első részét 2002-ben, a másodikat 2008-ban mutatták be – emlékeztetett az MTI-hez eljuttatott közlemé­nyében a producer –, a két filmet azóta is játsszák a mozik és a televíziók. „A nézők szinte követelik a folytatást, egyfajta kultuszfilm lett” – fogalmazott Herendi Gábor.

A Valami Amerika 3 szereposztása nagyrészt követi az első két részét, de új szereplők is feltűnnek a vásznon. Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs és Tompos Kátya mellett a harmadik részben Pokorny Lia, Stohl András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács Lehel és Scherer Péter is szerepet kap.

A történet szerint Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, amelynek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel.

A Valami Amerika 3 stábjából több kreatív szakember is részt vett az első két rész munkálataiban, de új nevek is csatlakoztak a csapathoz. Herendi Gábor rendező a Valami Amerika 3 produceri feladatain Nagy Mónikával és Peták Eleonórával osztozik, a forgatókönyvet együtt jegyzi Divinyi Rékával. A film operatőre Márton Balázs, látványtervezői Horváth Viktória és Nánássy Zsolt, jelmeztervezője Sinkovics Judit, hangmérnöke Major Csaba, vágója Király István, gyártásvezetője Téni Gábor. A nagyjátékfilm a Magyar Nemzeti Filmalap csaknem 498 millió forintos támogatásával készül. (MTI)