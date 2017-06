A Csomád vulkán 32 ezer éve tört ki utoljára, azonban számos megfigyelés utal arra, hogy nem tekinthető inaktív tűzhányónak. Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport korábbi kutatási eredményei szerint alatta, a földkéregben van még olvadéktartalmú magma. Ez akár azt is jelentheti, hogy a jövőben a vulkán ismét működésbe lép. A vulkánkitörések idejének meghatározása során kiderült, voltak már ilyen hosszú, több tízezer éves nyugalmi időszakok a vulkán életében. Ezért is fontos, hogy minél jobban megértsük e hosszan szunnyadó vulkán természetét, működési mechanizmusát. A Csomádnál és környezetében számos helyen megtalálhatók a vulkáni területekre jellemző mofetták, azaz olyan helyszínek, ahol erős a szén-dioxid-kiáramlás. Az egyik legismertebb ilyen hely az Apor lányok feredője, a Büdösbarlang és a Buffogó-láp. A kutatócsoport vizsgálatokat végzett, hogy megbecsülje a felszínre jutó szén-dioxid mennyiségét, és felhívja a figyelmet az esetleges veszélyekre. A társaság két, vulkáni gázokra specializált munkatársa, Kis Boglárka-Mercédesz és Artur Ionescu a népszerű turistacélpontnál, az Apor lányok feredőjénél és Lázárfalva mellett mérte nagy felbontásban a talajon keresztül kiáramló gáz mennyiségét. Méréseik alapján térképen is ábrázolható volt a kiáramlás mennyiségi eloszlása. Ehhez további 22 helyen mérték a gázkiáramlást, amiből meg lehetett becsülni a mélyből feljövő és felszínre jutó szén-dioxid éves mennyiségét. A szén-dioxid-gázok izotóp-összetétele arra utal, hogy részben magmás eredetűek, és feltételezhető, hogy a földkéreg alsó részén lévő magmás testből származnak. A kutatócsoport tanulmánya a Journal of Volcanology and Geothermal Research folyóiratban jelent meg.

A Kárpát-medence vulkáni területein ez volt az első ilyen, modern eszközökkel végzett mérés a szén-dioxid-kiáramlás meghatározására. A további kutatások célja, hogy a szén-dioxid-gázok kémiai összetétele alapján pontosítani lehessen a mélybeli magmával való kapcsolatot, továbbá a havi rendszerességgel végzett mérések alapján információt lehessen kapni a kiáramlás éves időbeli eloszlásáról és a földrengésekkel való esetleges kapcsolatáról. (mta.hu)