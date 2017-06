A hét elején kezdett el dolgozni a bálványosi Grand Hotelben az a négy diák, akiket a vakáció idejére alkalmaztak, és sepsiszentgyörgyi vállalkozó is jelezte már a szakhivatalnál, tanulókat foglalkoztatna a szünidőben. A diákmunka háromszéki vonatkozásairól Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal vezetője számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt öt évben 507 háromszéki fiatalt alkalmaztak időszakos munkára, míg 2012-ben 48-an, tavaly már 159-en – 155 tanuló és 4 egyetemista – dolgozott különféle háromszéki vállalkozásoknál a nyári szünidőben. Munkaadóiknak 2012 és 2016 között kevéssel több, mint 70 ezer lej támogatást fizetett ki a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal – derült ki a lapunk kérésére összeállított kimutatásból.

Kelemen Tibor elmondta, bár a kapcsolódó ügyintézés bürokratikus, fiatal és vállalkozó egyaránt nyer abból, ha kihasználják a törvény adta lehetőségeket. Olyan körülmények közt, amikor sok fiatal be sem fejezi tanulmányait, inkább külföldre megy, amikor egyre nehezebb munkaerőt találni, fontos egy ilyen munkakapcsolat, a vállalkozók, cégek nyújtotta időszakos munkavégzési lehetőség jó hatással lehet a munkavállalók következő nemzedékére – vélekedett. Kifejtette azt is, egyetemisták esetében gyakori, hogy munkaadójuk hozzájárul tanulmányaik költségeihez.

Akárcsak korábban, a diákokat alkalmazó cégek támogatásra jogosultak, az állami hozzájárulás mértéke azonban igencsak jelképes, jelenleg havi 250 lej – ismertette Kelemen Tibor. Tanulókat, egyetemistákat a következő tanév, illetve egyetemi év elejéig, legtöbb hatvan napig foglalkoztathatnak az érdekeltek, a kiskorúak szülői beleegyezéssel dolgozhatnak napi hét órát, a 18 év fölöttiek pedig teljes munkaidőre alkalmazhatók. A fiatal munkavállalók fizetése nem lehet kevesebb a minimálbérnél, így az állami támogatás mellett a munkaadónak is hozzá kell járulnia ahhoz.

Az előző évben a Valkes, a TTC, a Bertis, valamint kisebb cégek alkalmaztak nyári munkára fiatalokat, az elmúlt öt évben pedig összesen nyolcvan háromszéki vállalkozás kapcsolódott be a diákfoglalkoztatásba.