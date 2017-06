Azt szeretnék, ha használatba kapnák a hagyományos juhászlakodalom (Nedeia mocănească) helyszínén lévő ingatlant, ahol szálláshelyet és a feltárt anyag raktározására alkalmas teret kívánnak kialakítani. Felújítják az ingatlant, s a juhászlakodalom idejére a szervezők rendelkezésére bocsátanák – tájékoztatta a városatyákat a helyi tanács legutóbbi ülésén Gyerő József polgármester.

A Tündérvölgyben, a kemping mögötti tisztáson található ingatlan állapota valóban leromlott, felújításra szorul – állapította meg az elöljáró. A városnak viszont van pénze a felújításra, készül a műszaki megalapozás is, 50 ezer lejre lenne szükség, a munkálatot közbeszerzésre írnák ki – vázolta a lehetőséget a polgármester. Ha sikerül saját erőből elvégezni a munkálatot, a házat és környékét más események alkalmával is ki lehetne használni, így nem látja értelmét, hogy a múzeum használatába adják.

Domaházi János szerint tisztázni kellene a terület jogi státusát – a tisztás egy része a kulturális minisztérium kezelésében van –, majd szabad bejárást kell biztosítani a térre, hiszen a háznak helyet adó tisztásra lényegében lehetetlen bejutni, sem a szomszédos kemping, sem a szívkórház nem engedi a bejárást saját területén keresztül. Vasile Neagovici helyesebbnek látja, ha a kemping tulajdonosával, a Kovászna Turizmus Rt.-vel folytatnának tárgyalásokat. Gyerő jónak látta a felvetést, és azt is elmondta, ha nem sikerül békés úton rendezni a bejárat ügyét, törvényes úton járnak el a részvénytársasággal szemben.