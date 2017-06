TÖBB JELÖLTTEL INDULNAK. Liviu Dragnea azt nyilatkozta hétfőn, hogy azonnal megkezdődnek a tárgyalások az új kormányról, amint megszavazták a bizalmatlansági indítványt, és több miniszterelnök-jelöltet nevesít, mert még most is „sajog a helye” az egy jelölt változatnak. Dragnea szerint a bizalmatlansági indítvány után egy-két nappal nevesíti a Szociáldemokrata Párt végrehajtó bizottsága a kormányfőjelöltet. Több személy közül választja ki a bizottság azt, akinek nevét végül felterjesztik az államfőnek elfogadásra. (Agerpres)



RENDKÍVÜLI MŰTÉT CSÍKSZEREDÁBAN. Először hajtottak végre nyílt koponyás agyműtétet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban. A beavatkozásnak azért is van nagy jelentősége, mert az egész országban ritkaságszámba menő idegsebészeti műtétről van szó. A műtétet június 16-án, pénteken végezték, amelyet több mint egyhetes felkészülés előzött meg – közölte dr. Solti Norbert idegsebész. A főorvos fiatal kollégájával, dr. Hajducsi Örssel közösen műtötte meg a 21 éves csíkszentgyörgyi nőt. A nyílt koponyás agyműtétre azért volt szükség, mert két héttel ezelőtt agyvérzés érte a fiatal nőt Sepsiszentgyörgyön, amelynek következtében lebénult testének bal oldala, valamint a beszédképessége is megszűnt. „Azonnal beszállították a sepsiszentgyörgyi kórházba, ahol a tüneteknek megfelelő gyógyszeres kezelés következtében kisebb-nagyobb nehézséggel ugyan, de újra tudott beszélni, illetve a bénulása is javult. A bonyolult helyzetet tetézte, hogy a beteg várandós volt, terhességének hetedik hetében járt” – ismertette az előzményeket az idegsebész főorvos. A sepsiszentgyörgyi orvosok felvették a kapcsolatot csíkszeredai kollégáikkal, és egyetértettek abban, hogy a lakhelyéhez közelebbi megyei kórházba szállítsák a beteget, ahol ráadásul két idegsebész is van. (Maszol)

ÉSZREVÉTLENÜL, DE NÖVÖGET. Ugyan nem további területek elcsatolása által, de Románia területe hat négyzetkilométerrel gyarapodott, vagyis immár nem 238 391, hanem 238 397 négyzetkilométer. A vadonatúj adat az Országos Kataszteri Hivatal frissítése nyomán került nyilvánosságra, és az Országos Statisztikai Hivatal jelentésében szerepel. Az ország területének megnövekedésére vonatkozó adat folyományaképpen az összes hivatalos dokumentum és közérdekű információs oldal frissítésre szorul, ugyanis ezekben a forrásokban a régi, 238 391 négyzetkilométeres adat szerepel. Románia területének utolsó frissítése 1971-ben zajlott. A számítások eredményeképpen akkor az jött ki, hogy Románia hivatalos területe nem 237 500 négyzetkilométer, ahogy addig jelölték, hanem 238 391. A valóságban viszont az ország területe idővel változik, mégpedig a Duna vagy a szomszédos országokkal határokat képező folyóvizek medrének módosulása következtében. Még nagyobb a változás a Fekete-tenger partvidékén a Duna által a tengerbe hordott üledék lerakódása folytán. A szárazföldi terület csökkenhet is, különösen a tengerpart déli részén észlelhető talajerózió miatt. (Főtér)