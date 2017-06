Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház június 25-én, vasárnap 19 órától a kamarateremben Harold Pinter: Évforduló című előadását játssza Alexandru Dabija rendezésében.



Képernyő

A BRASSAÏ MAGYAR ADÁST az Erdély TV ma 14.30-tól sugározza. Tartalma: Lapszemle. Események-rendezvények. Interjú: Kovács Attila RMDSZ-elnök. A Regina gyógyvíz. Beszélgetés Bodor Attila biblikussal.



Zene

A CODEX RÉGIZENE-EGYÜTTES koncertjét ma 13 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház bejáratánál hallhatják.

ERDÉLYI KONCERTKÖRÚT. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban, erdélyi koncertkörútja első állomásán ma 18 órától fellép az amerikai egyesült államokbeli Bellingham 45 fős kórusa. Műsoron szerepelnek hagyományos amerikai népdalok, spirituálék, amerikai és európai klasszikus kórusművek, vallásos és világi énekek. A belépés díjtalan.

KLASSZIKUSGITÁR-ZENE. A kovásznai Városi Művelődési Ház gitárköre rövid műsorral lepi meg a közönséget ma 16.30-tól a művelődési ház Ignácz Rózsa Termében. Fellépnek a gitárkör diákjai Kurta Béla tanár vezetésével, meghívott a sepsiszentgyörgyi Nagy Róbert Andrei.

TRANSYLMANIA-KONCERT. Vargyason a Daniel-kastély udvarán családi nap során ünnepli megalakulásának tizenötödik születésnapját a TransylMania együttes, június 24-én, szombaton. Bemutatják pályafutásuk legnépszerűbb számait, egykori zenésztársaikkal örömzenét játszanak, teret engednek a fiataloknak, filmet vetítenek és táncházat is tartanak.

PAVILONI HANGVERSENY. A sepsiszentgyörgyi Erzsébet park pavilonjában vasárnap 12 órától hangversenyt tart az étfalvazoltáni Szászband fúvószenekar. Zenekarvezető: Szász Róbert.

IV. FÚVÓSZENEKAROK TALÁLKOZÓJA KÁLNOKON. Vasárnap 12 órától a kálnoki művelődési ház udvarán fellépnek a kálnoki, magyarhermányi, baróti, nagybaconi, mikóújfalusi, sepsibükszádi, gidófalvi és árkosi fúvószenekarok.



Múzeumok éjszakája

A Székely Nemzeti Múzeumban már évtizedes hagyománnyá vált, hogy a nyári napfordulót különleges programokkal és éjfélig tartó ingyenes nyitvatartással ünneplik. Szombaton 18–24 óráig várják az érdeklődőket rendhagyó tárlat­vezetésekre, zenés-mesés-bábos „kuruttyra”, táncelőadásra, kézműves-foglalkozásokra és filmvetítésre.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) MAI programja: 16-tól Volt egyszer egy Venice (amerikai akcióvígjáték); 16.15-től Élesítve (angol akcióthriller); 18-tól Minden, minden (amerikai romantikus dráma); 18.15-től Csajok hajnalig (amerikai vígjáték); 20-tól Dalida (francia életrajzi film); 20.15-től Transformers: Az utolsó lovag (amerikai sci-fi-akciófilm).



Hitvilág

ZÁSZLÓAVATÁS ÉS EZÜSTKONFIRMÁCIÓS ÜNNEP RÉTYEN. A Magyar Erdélyért Egyesület támogatásával vasárnap 11 órától a rétyi református templomban székely zászlót avatnak, majd ezüstkonfirmációs találkozót tartanak: azokat ünneplik, akik 25 évvel ezelőtt konfirmáltak.

KÁLVIN-HÉT. A Kézdi-Orbai Re­formátus Egyházmegye szervezésében június 26.–július 1. között kerül sor a Kálvin-hétre. Az eseménynek több gyülekezet ad otthont: a gyermeknapot Szörcsén, ifjúsági napot Kézdivásárhelyen, a nőszövetsé­gi napot Székelytamásfalván, a presbiternapot Pákéban, a konfirmandus­napot Alsó­csernátonban, a gyülekezeti napot Kovásznán tartják.



Mezőmadarasi Szekeres-találkozó

2007 óta harmadszor szervezik meg a mezőmadarasi Szekeres család találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason a kultúrházban, ezúttal szeptember 16-án. Megtekinthető lesz a bővített családfa. Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István heraldikus a család nemesi címerét mutatja be. Közreműködik a helybeli Árvalányhaj Néptánccsoport. Vacsorát biztosítanak, a szállásfoglalásban segítenek. Vasárnap istentisztelet a református templomban. Érdeklődni, jelentkezni Szekeres Szabolcsnál a szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a 0036 30 951 1347-es telefonszámon lehet.



Hétvégi falunapok

GELENCE. Szombaton 9 órától sportvetélkedők, minifoci-bajnokság, este kulturális műsor; vasárnap 9 órától főzőverseny, 12 órától cserkészavató, délután különböző kulturális műsorok, este Nagy Feró és a Beatrice élő koncertjével zárul a nap.

SZENTIVÁNLABORFALVA. A helyi fiatalok szervezésében szombaton 10-től minifoci-bajnokság, Molnár Ferenc asztalitenisz-bajnokság, ügyességi autóverseny, gyermekprogramok; vasárnap 18 órától erőverseny, szabadtéri mulatság, különböző kulturális műsorok, a csernátoni Kicsi Góbék fellépése után tűbortűzzel és lampioneregetéssel zárul az ünnep.

AZ AVAS-TETŐ NAPJÁT a Szent Mihály-templom fölötti magaslaton tartják szombaton. Megnyitó 15 órától, a lemhényi és kézdialmási fiatalok előadása után jurtabemutató; Kádár Mikola András íjászbajnok bemutatóját különböző kulturális műsorok követik, 23 órától Role-koncert, és éjfélkor meggyújtják a Szent Iván-éji tábortüzet.



Kiállítás

Az atyhai Kakasülő Galériában szombaton 12 órakor Az élet/tér címmel nyílik kiállítás, és új kiállítótermet is avatnak. A tárlatot megnyitja Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettese és Vinczeffy László festőművész. Köszöntőt mond Fekete Mihály, Korond község polgármestere.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (telefon: 0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 121-es megyei úton Zabola, Szentkatolna, Gelence; a 11-es országúton Kökös, Maksa, Nyujtód, Bereck, Ojtoz; a 12-es országúton Oltszem, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Kovászna és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Bereckben ma 9–15 óráig, hétfőn és kedden 9–14 óráig; Sepsiszentgyörgyön szombaton 7.30–9 óráig az 1918. december 1. úton, a polgármesteri hivatalnál, a színháznál, a Székely Mikó Kollégiumnál, a Tribel étkezdénél, a Csíki utcában, az OTP Banknál, a Pireus Banknál, a Catena gyógyszertárnál; 9–11 óráig a Híd, Borvíz, Malomgát utcában, a Kálvin téren, a Vár, Erege, Vojkán, Dakó, Daczó, Konsza Samu, Május 1., Templom, Kőrösi Csoma Sándor utcában, a benzinkútnál, a Csíki utcában (a Grigore Bălan út és a Debren-patak között); Kilyénben szombaton 11–13 óráig; Bácsteleken szombaton 13–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

KIRÁNDULÁS. A László Kálmán Gombászegyesület gombaismereti kirándulást szervez szombaton a Büdöskút–Bíróné pusztája–stadion útvonalon. Találkozás 9 órakor a Büdös-kútnál.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

CSALÁDI BÁLT szerveznek a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben június 25-én 17 órától. Telefon: 0740 518 798.

STRANDOLÓK FIGYELMÉBE! A Sepsi ReKreatív Rt. felhívja a strandolók figyelmét, hogy 14 éven aluli gyerekek nagykorú kíséretével vagy szülői engedéllyel léphetnek be a strand területére. A szülői engedély nyomtatványa letölthető a www.rekreativ.club honlapról, vagy személyesen átvehető a strand recepcióján.

LOMTALANÍTÁS. A háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Uzonban gyűjtik.