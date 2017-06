A párharc első felvonásában a kézdivásárhelyiek kettős emberelőnyben 3–0 arányban nyertek a Hargita megyei bajnok otthonában. Gól nélküli első félidőt követően Kurtuly Róbert volt eredményes a 74. percben, majd Alin Babei a 87. és a 90. percben is betalált. „Hátravan még a visszavágó, hazai közönségünk előtt is szeretnénk szép játékot mutatni. A standard csapattal kezdünk, de ha az eredmény engedi, a fiatalabbaknak is lehetőséget adunk, szokják ezt a hangulatot” – mondta Gazda József edzőjátékos.

Mint ismert, a KSE úgy lett bajnok a Kovászna megyei bajnokságban, hogy 30 mérkőzésén 25 győzelmet aratott, háromszor döntetlent játszott és kétszer szenvedett vereséget, így 78 ponttal az első helyen zárt, emellett 120 gólt szerzett, és mindössze 17 találat landolt a hálójában. Ezzel szemben a tízcsapatos Hargita megyei bajnokság alapszakaszában a Maroshévíz mérlege 13 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség, majd a rájátszásban 3 győzelme és 1 döntetlenje mellett 2 vereséget is elszenvedett. Mindössze egy mérkőzés választja el a papírforma szerint esélyesebbnek számító felső-háromszékieket attól, hogy a következő idényben már magasabb szinten, vagyis a harmadosztályban bizonyíthassanak. (miska)