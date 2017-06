Nehézségeink:

* Nincs orvos, miközben párhuzamosan két orvosnak kellene dolgoznia folyamatosan.

* Zavaró, hogy behoznak minden földre esett részeget, sokan cirkuszolnak, „hájdáskodnak”, sőt, az is megtörtént, hogy egyik asszisztens kollégát megütött az egyik ittas személy éjszaka egy órakor.

* Behozzák a sürgősségi osztályra az utolsó stádiumban levő rákos beteget.

* Majdnem minden szociális eset a sürgősségen köt ki – a szomszédok behozatják a magára hagyott öreg szülőt, hogy mi oldjuk meg a problémát.

* Nagyon sokszor a beteg járóbeteg-rendelőbe szóló küldőpapírral a sürgősségen köt ki.

* Rengeteg a családon belüli erőszak, a férfi és feleség közötti békétlenség.

* Sokszor indoktalanul veszik igénybe szolgáltatásunkat.

* Olyan helyzetek is előfordulnak, amikor a beteg hozzátartozói kényelmesebbnek tartják, hogy „nagy hirtelen” mindent meg tudnak oldani a sürgősségen. Vajon meddig megy ez így?

Javaslataim a következők:

* Vonzóvá kellene tenni a medicinának ezt az ágazatát, az orvost emberszámba kell venni, az asszisztenst, a kisegítő személyzetet szintén – fölöslegesen nem kellene egymást „stresszelnünk”.

* Jó lenne, ha a családorvos kollégák is besegítenének az ügyeletekbe (Szé­kelyudvarhelyen ezt megoldották).

* Meg kell szervezni az úgynevezett „permanencia-központot” – így az enyhébb eseteket kiszűrnék (Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen ez jól működik).

* Meg kell erősíteni a szociális hálózatot.

* „Hospice-központot” kellene működtetni (a súlyos betegségük végstádiumában levő, főként a daganatos betegek humánus ellátására – szerk. megj.)

* A lakosság egészségügyi nevelésére nagy hangsúlyt kell fektetni.

* Az iskolákban biztosítani kellene az orvosi ellátást.

A napközikért, óvodákért, bölcsődékért feleljen orvos is.

Sajnos, a jelenlegi körülmények között az orvoslás nem orvoslás, hanem favágás, és így nem sok fiatal orvos vállal munkát.

Dr. Gáll Anna