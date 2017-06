Sepsiszentgyörgyről, Cófalváról és Kökösből 32 gyerek és 8 oktató vett részt a kétnapos Berde Mózsa-táborban, amely egy jelképes időutazás révén a kőkorszak tematikáját követte tevékenységeiben. A megnyitót csapatösszerázó, egymás megismerésére szolgáló játékok követték, de a kőkorszakkal kapcsolatos ismereteiket is felelevenítették a gyermekek, majd animációsfilm-esttel zárult a táborozók első napja. Másnap nyitányként reggeli tornával ébresztették a résztvevőket, a reggelit követően pedig kézműves-foglalkozásokkal folytatódott a program: a kőfestéssel és az agyag felhasználásával ismerkedtek meg a gyerekek, de készítettek természetes alapanyagok felhasználásával képkereteket is. Délután ügyességi játékokban vettek részt, és kőkorszaki rajzverseny is zajlott, a napot végül játékest zárta. A tábor utolsó napján kőkorszaki divatbemutatóra került sor, amelyen a gyerekek egyénileg vagy csoportosan saját tervezésű és készítésű kőkorszaki ruhákat öltöttek, kreativitásukat felhasználva be is mutatták azokat. Az alkotásokhoz egy saját versnek is társulnia kellett, amely témájában illeszkedett az adott történelmi korszakhoz. Ezt követte az előző napi rajzverseny eredményeinek kihirdetése és a legügyesebbek díjazása. A tábor közös ebéddel és tanévzáró beszéddel zárult.

A Berde Mózsa-programot és a tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Kovászna Megye Tanácsa, a NASA Pékség, illetve minden, a karácsonyi vásárban az egyesület standjánál vásárló, valamint a város több üzletében elhelyezett adománydobozba a program számára adományt helyező személy támogatta. Köszönjük mindenkinek, aki mellénk állt, a gyerekeknek és oktatóknak pedig mozgalmas nyári szünidőt kívánunk!

Turulmadár Ifjúsági Iroda