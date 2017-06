Naiv felfogás, hogy az emberek a belvárosban a „többszínű szemeteskukába” fogják hordani a hulladékot, amikor a tömbházak környékén, néhány lépésre a lakásuktól van mindenféle szemetestároló. Csak mi tudjuk igazán, hogy egyesek az ablakon dobják ki a szemetet, palackot, hiszen mi takarítjuk fel a kertekből a mocskukat. Őket és a hozzájuk hasonlókat várják a „színes szemeteskukánál” harsonával, cigányzenével, hogy „szelektálják a hulladékot öko-szisztem” szerint?

Ha van a hivatalnak 12 ezer eurója, használja fel az elhanyagoltabb negyedekben, és a mi pénzünkkel (adólejeinkből) ne pótolgassák, hiszen így még mi fizetünk azért, hogy az orrunk előtt működjön az öko-wifi park!

Nyilvános illemhely a belvárosban, az út szélén, néhány méterre a lakóházaktól?

Még a központi parkban jó pénzen átépített modern WC-t se tudják rendesen működtetni. Az öko-wifi vizeldéhez szoktatnák dolga végzésére a jó népet, csak a vécés nénik három váltásban dolgozzanak ám, mert ha nem, a Tega utcaseprőinek kell reggelenként majd megtisztítaniuk a terepet, hisz a „termékek” nyáron szagosak, télen pedig odafagynak a létesítmény elé. Mi pedig, tíz méterre az öko-wifi eme mellékhelyiségétől, az áramlatok miatt befalaztathatjuk ablakainkat, hogy ne lássunk, ne halljunk, ne érezzünk semmit.

A magasított kőfalas park idetelepítésének várható következményei az alpolgármesteri tájékoztatás, magyarázkodás ellenére borzolják a kedélyeket közösségünkben, így megismételjük kérésünket: keressenek más elszigetelt helyet az öko-wifi park számára, ide pedig alakítsanak ki egy szemétlerakat- és illemhelymentes valódi parkot. Mert alpolgármester úr, a tisztelt városháza több évtizedes késésben van ennek – ahogy Önök nevezik – a „kihasználatlan” területnek a végleges rendezésével.

1972-ben a Gábor Áron- és Bălcescu-mellszobor idetelepítésével csinos kis park alakult ki a valamikori benzinkút helyén, úgy tűnt, rendeltetést kapott ez az övezet. Aztán a szobrokat elköltöztették a tervbe vett tömbházépítések miatt, a Petőfi-emlékparkból nem lett semmi, még a Petőfi utca is a politika áldozata lett. Eminescu sem tudott itt érvényesülni, pedig elkezdtük a személyi okmányok cseréjét is. Jelenleg a kertészet rendszeresen ápolja a virágokat az elhagyott szobortalapzatok körül, nyírják a gyepet. Ennyi!

Arra kérjük a helyi tanácsot, városházát, álljanak el az öko-wifi park idetelepítésétől! Alakítsanak ki valódi parkot, szemétlerakat és illemhely nélkül, amelyet örömmel, civilizáltan tudnának látogatni az erre járók is.

A pefektúra minden tanácshatározatot árgus szemekkel figyel, talán az 50 tiltakozó állampolgár véleménye is megérdemel annyit, hogy elemezzék az elfogadott dokumentum törvényességét.

Sepsiszentgyörgy, 2017. június 12.

Az öko-wifi park ellenzői nevében

MÁRKÓ LŐRINC