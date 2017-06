Sepsiszentgyörgyön jelenleg négy utcában zajlanak munkálatok: a Gyöngyvirág, a Kós Károly központ és a Gyár utcai kereszteződés közötti szakaszán, a Testvériség nagyobb hányadán – a Stadion utca felőli rész –, valamint a Váradi József utca felső részén – a Sas utcai kereszteződéstől. A Gyöngyvirág, valamint a Testvériség utcában már előrehaladottak a munkálatok – ismertette tegnapi sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester.

A Gyöngyvirág utcában jú­lius közepéig a koptatóréteg felvitelével, illetve a járdák aszfaltozásával is végeznek, majd megnyitják a forgalom számára. Ezt követően nekilátnak az 1918. december 1. út villanyrendőr és Olt-híd közötti szakasza aszfaltozásának – ez a koptatóréteg felmarását, majd új réteg öntését jelenti. Antal Árpád szerint éppen emiatt nem történt szinte semmilyen beavatkozás a jelzett szakaszon, a gyalogátjárók kivételével még a vonalazást sem végezték el. Az említett munkálatokkal nagyjából három hét alatt lehet végezni, de mindenképpen meg kellett várniuk, hogy a Gyöngyvirág utca használható legyen, mielőtt nekilátnak a karbantartásnak.

A szemerjai Testvériség utcában szintén a koptatóréteget kell leönteni, illetve hátravan még a járdák aszfaltborítása. Ezzel várhatóan ugyancsak július közepéig végeznek. Hétfőtől az utca második – az Ifjúság sétány és a Vasile Goldiș utca közötti – szakaszán is elkezdik a munkát. Az Ifjúság sétányon egyébként már elkezdődött a közműcsere, hogy a két utca felújítása párhuzamosan történjék jövő héttől kezdődően. A sétányon a felfordulással járó korszerűsítést a szünidőre tervezték be, mivel óvoda is működik a közelben – magyarázta Antal Árpád.

A Kós Károly utca kapcsán a polgármester elmondta: az alapozáson dolgozik a kivitelező, és várhatóan nyár végére, ősz elejére elkészülhet a most még feltúrt szakasz. Amint azt már jeleztük, a munkálatok egy adott pillanatban leálltak az alapozás körüli problémák miatt, olyannyira, hogy felvetődött a szerződésbontás lehetősége is a kivitelezővel, de végül sikerült egyezségre jutniuk.

A Váradi József utca felső szakaszán még mindig a közművek dolgoznak, mintegy tíz napra van szükségük, ezt követően kezdi el a munkát az építőcég. Újságírói kérdésre Antal Árpád megerősítette: hetek kérdése, hogy lebontsák az utca közepén álló „őrkői” falat is, és olyan megoldást találnak, amely mindenki számára elfogadható.

A további tervek között szerepel, hogy a Sas utca és Gesztenye sétány közötti Kertész utca felújítását is elkezdjék, úgy két hét múlva. Ez előfeltétele annak, hogy a Váradi József fennmaradó szakaszát, valamint a Sas utcát le lehessen zárni a forgalom előtt, hiszen az autósok így a Kertész utca irányába tudnának kerülni.

A felsorolt beruházások jelentős részét egyelőre saját forrásokból fedezik, de remélik, hamarosan beindul a Helyi Fejlesztések Országos Programja. „A miniszteri rendelet megvan, csak most éppen nincs, ki szerződjék a szaktárca részéről” – ismertette a polgármester.



Saját céget alapítanak

A közbeszerzési törvény módosítása nyomán úgy tűnik, sikerült megoldást találni a viszonylag sok kellemetlenséget okozó kisebb karbantartási munkálatok hatékonyabbá tételére – jelentette be Antal Árpád. A polgármester példaként a kisebb úthibák kijavítását – kátyúzás, repedések felszámolása –, az útfestést, a csatornafedelek „szintre hozását”, valamint a tömbházak közötti lépcsők, sétányok karbantartását említette. Eddig ezekre a feladatokra is közbeszerzést kellett kiírni, és általában más megyékből érkező cégek nyertek. Mivel a szakvállalatoknak ezek nem túl kifizetődő munkálatok – már csak a távolság miatt sem, illetve mert a munkások szállását, ellátását is állnia kell –, egyrészt nehezen találtak kivitelezőt, másrészt a minőséggel is gondok voltak. A sétányok, lépcsők esetében az volt a gond, hogy a városi kertészet nem rendelkezett elég emberrel, újakat pedig nem lehetett alkalmazni. A nemrég elfogadott törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy ne legyen kötelező a közbeszerzés, ha az önkormányzat rendelkezik egy szakcéggel. Első ötletként az merült fel, hogy a megyei útügy részvényesévé válna a város, és akkor ez a vállalat megoldaná a karbantartást, viszont egy másik törvény szerint legkevesebb 50+1 százalékos részesedése kell hogy legyen az önkormányzatnak. Mivel a megyei testületre is hasonló szabály érvényes, így Sepsiszentgyörgy nem válhatott részvényessé. Ezért javasolta a városi képviselő-testületnek egy külön cég létrehozását, ezt év végéig szeretnék lebonyolítani: szakemberekre lesz szükség, illetve a személyzet egy részét még ki kell képezni. A számítások szerint mintegy 30–40 munkahelyet is létre lehetne hozni az önkormányzati cégnél.