Szerda délután egymás után két tisztújító gyűlés is zajlott Kézdivásárhelyen: először a Kézdivásárhelyi, majd a Kézdiszéki Székely Tanács választott új, négy évre érvényes vezetőséget.



A megjelentek egyperces néma csenddel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Péter Jánosra, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alelnökére, illetve a Kézdiszéki Székely Tanács elnökére.

A Kézdivásárhelyi Székely Tanács összejövetelén ülésvezető elnöknek a két héttel ezelőtt létrejött munkabizottság részéről Fekete Miklós ny. zenetanárt jelölték ki, majd a városi lakosság számarányának megfelelően nyílt szavazással héttagú vezetőséget választottak, akik a Kézdivásárhelyi Székely Tanács küldöttei is az SZNT-üléseken. Ennek tagja lett Kónya Zita, Biró Levente, Rancz Béla, Péter Olga, Bakk László, Fekete Miklós és Vass Imre, pót- és tiszteletbeli tagnak a 89 éves Péter Józsefet, valamint Deák Mihályt és Vass-Kerekes Imolát választották. A héttagú elnökség titkos szavazással Kónya Zitát választotta elnöknek, nyílt vokssal meg Biró Leventét alelnöknek.

Ezután következett a Kézdiszéki Székely Tanács küldöttgyűlése, melyen a céhes városon kívül Torja, Ozsdola, Bereck, Kiskászon és Bélafalva küldöttei vettek részt. Kézdiszéki elnöknek Fekete Miklóst, alelnöknek Bíró Leventét és Vass Imrét, jegyzőnek Mészáros Ágostont és titkárnak Boldizsár Bélát választották. Az SZNT állandó bizottságába Fekete Miklóst jelölték.

A tisztújítás után a hozzászólások következtek. Az új széki vezetőség szorgalmazni fogja, hogy azok a felső-háromszéki önkormányzatok is tűzzék napirendre az SZNT autonómiapárti határozatát, amelyek eddig ezt nem tették meg, és helyezzék ki a székely zászlót azokon a településeken is, ahol az még hiányzik. A munkaülés a magyar és a székely himnusz eléneklésével ért véget.