Romániában a politikai cirkuszt olyan tökélyre sikerült vinni, amivel bátran pályázhatnánk a Monte Carlói cirkuszfesztivál politikai műsorok szekciójának aranyérmére. Szakértők szerint is világpremier, hogy a kormányzó pártok bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek saját kormányuk ellen, miként az is: az ellenzék nem akart kormánybuktatást. Ahogy sokszor az ember nem ért egyet saját véleményével vagy cselekedeteivel, a nagy pártelnök Liviu Dragnea is mindent bevetett a saját maga által javasolt miniszterelnök, Grindeanu további működtetése ellen.