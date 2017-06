Az Európai Tanács tájékoztatása szerint az uniós vezetők biztonságról és védelemről szóló következtetéseket fogadtak el, amelyben a belső biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem jegyében arról határoztak, hogy közösen veszik fel a harcot az online radikalizálódás terjedésével szemben, össze­hangolják az erőszakos szélsőségek megelőzésére irányuló munkát, fellépnek a terrorizmus finanszírozása ellen, és megosztják a nemzeti bűnüldöző hatóságok közötti információkat. Véleményük szerint a magánélet és a személyes adatok védelme mellett lehetővé kell tenni a terroristák által használt kommunikációs csatornák titkosításának indokolt esetben történő feloldását is. A tagországok megosztják a külföldi terrorista harcosok, valamint a hazai radikalizálódott egyénekkel kapcsolatos információkat, politikai és jogi intézkedéseket készítenek elő az ilyen típusú fenyegetés kezelésére.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke leszögezte: az Európát fenyegető biztonsági kihívások miatt elkerülhetetlen egy közös védelmi alap létrehozása, ennek tervét az Európai Bizottság még június folyamán előterjeszti. Hangsúlyozta: össze kell hangolni az uniós tagországok katonai kapacitásait, mivel Európában számos védelmi rendszer működik párhuzamosan, eltérő típusú és hatékonyságú katonai eszközök állnak rendelkezésre. A védelemre szánt kiadások hatékonysága alacsony, azok jelentős része a kutatásra irányul, alig marad forrás a védelem gyakorlati eszközeire.

Donald Tusk beszélt arról is, hogy a terrorizmus még mindig komoly veszélyt jelent Európában, ezért fokozni kell a terroristák elleni közös erőfeszítéseket az állampolgárok megóvása érdekében. Kiemelte, az unió nem veheti át a tagállami hatóságok feladatait a terrorizmus elleni harcban, de segíthet javítani a helyzetet, például az internetes terrorista propaganda terjedésének fékezésével. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy olyan eszközök kifejlesztésére kell bírni az internetes oldalakat, amelyek automatikusan észlelik és eltávolítják a szélsőséges, erőszakra felbujtó tartalmakat.

A csúcstalálkozó első napjának további programjában munkavacsora szerepelt, ezen Angela Merkel német kancellárnak és Emmanuel Macron francia államfőnek kellett ismertetnie a minszki megállapodások végrehajtásának állását az ukrán válság kapcsán. Az uniós tagállamok vezetői várták még, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke beszámol a közelmúltban tartott találkozóiról Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Theresa May brit miniszterelnöktől tájékoztatást vártak a brit kormány szándékairól a brexittel kapcsolatban.



Nincs egyetértés a kvóta ügyében

Nincs egyetértés az uniós tagországok között a migránsok elosztását illetően, mivel a nyugatiak úgy akarnak megszabadulni az oktalanul beengedett migránsoktól, hogy szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat és nem engedték be őket a saját országukba, mint például Magyarország – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tegnap az európai uniós tagállamok kétnapos csúcstalálkozójára érkezve. Mivel a migránsok elosztásának kérdésében sosem lesz egyetértés, azokon a témákon kell munkálkodni a csúcstalálkozón, amelyekben egyetértésre juthatnak. Ilyen a közös uniós határok védelméről elfogadandó nyilatkozat. Szerinte a kérdésben várhatóan sikerül egyetértésre jutni, mivel az uniós tagországok nagy része azonos véleményen van azzal az elképzeléssel kapcsolatban, amely szerint Líbia északi és déli határain menekülttáborokat kell létrehozni.