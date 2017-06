Elfogadta a holland parlament felsőháza is azt a törvényt, amelynek értelmében az integrációs kurzusokon részt vevő, illetve az állampolgárságot kérelmező bevándorlóknak fel kell majd esküdniük a legfontosabb társadalmi értékek betartására Hollandiában.



A helyi sajtó beszámolói szerint a törvényhozás alsóháza februárban fogadta el a törvényjavaslatot, amely a szenátusi jóváhagyás után októberben lép majd hatályba. Az új szabályok értelmében a hatóságok elutasíthatják az esküt megtagadó bevándorlók kérelmét a tartózkodási engedély vagy az állampolgárság megadására, ráadásul az érintettek akár 340 eurós pénzbüntetéssel is sújthatók. Az eskü szövegében kitérnek a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás eszméire. Mint írják, Hollandiában a törvény betartása mellett mindenki azt gondol, tesz és mond, amit akar. Kiemelik: minden állampolgár egyenlő, elfogadhatatlan a nemen, valláson, származáson vagy szexuális irányultságon alapuló diszkrimináció. Emellett a társadalmi részvétel fontosságát is hangsúlyozzák, amelyhez a dokumentum szerint hozzátartozik a holland nyelv használata is.