A székely zászlót és a város saját jelképét is el kell távolítani a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal homlokzatáról a Marosvásárhelyi Táblabíróság jogerős ítélete értelmében – számolt be tegnap a Krónika napilap. A pert a magyarellenes feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasă blogger, illetve az általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület indította.

A Hargita Megyei Törvényszék februári alapfokú ítélete még csak a székely zászló levételéről rendelkezett, a városzászló továbbra is az erkélyen loboghatott volna. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere sajnálatosnak nevezte, hogy valóságos vadászat folyik a székely szimbólumok ellen. „Azzal viszont, ha a székely zászló lekerül a városháza homlokzatáról, érdemben semmi nem változik. Székelyföld továbbra is létezni fog, Gyergyószentmiklós pedig továbbra is egy 85 százalékban székelyek, magyarok által lakott város marad” – fogalmazott. A polgármester úgy vélekedett: a lobogók eltávolításának egyedüli következménye az lehet, hogy feszültség alakul ki a magyar és a román közösség tagjai között, ami szerinte eddig nem volt jellemző a Hargita megyei városban, az emberek békésen éltek egymás mellett. Nagy Zoltán leszögezte: egy­előre a zászlók a helyükön maradnak, egyébként még az ítélet hivatalos indoklását sem kapták kézhez.

Az ügyről a helyi képviselő-testület csütörtöki ülésén is tárgyaltak. Bajkó László tanácsos azt javasolta: ha a városháza homlokzatáról mégis el kell távolítani a zászlókat, az épülettel szemben felállított rudakra vonjanak fel a mostaniaknál nagyobb és szembetűnőbb lobogókat. Suciu Gábor helyi képviselő arra szólította fel a polgármestert, hogy minden lehetséges nemzetközi fórumon hívja fel a figyelmet a városban, illetve Székelyföldön történő jogsértésekre. Az önkormányzat nem fellebbezhet tovább, de Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke magánszemélyként lépett be a perbe, így lehetősége van arra, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljon. Árus a Krónikának azt mondta, élni fog a lehetőséggel.