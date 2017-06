A politikus szerint az államfőnek a tanácsadói révén tudomása kellene legyen, hogy a tárgyaláson felvetett törvénytervezetek miről szólnak, miről szavaznak a parlamentben. Senki nem beszélt területi autonómiáról, az RMDSZ-nek jelenleg nincs ilyen tárgyú törtvénytervezete. „Az anyanyelvhasználatról a közigaz­gatásban, egy, a magyar közösség számára fontos ünnep – amelyet eddig minden államfő megtisztelt üdvözlő üzenetekkel – törvénybe iktatásáról, a kulturális autonómiáról tárgyaltunk. Amit Klaus Iohannis megengedett magának, egyrészt nagy kockázatot hordoz, másrészt igen távol áll a valóságtól” – fogalmazott Korodi Attila. (RFI)

„JÓZANÍTÓ” ÜGYÉSZI FELLÉPÉS. Alkoholszintet igazoló törvényszéki papírokat hamisíttatott egy Arad megyei ügyvéd ittasan vezető ügyfelei számára. A korrupcióellenes ügyészség Temes megyei ügyészei őrizetbe vették, és kérik előzetes letartózását. A gyanúsított három részegen autót vezető sofőrtől fogadott el mintegy 5500 euró kenőpénzt, cserébe az Arad megyei törvényszéki orvosi szolgálatnál dolgozó testvére 0,80 g/l alá hamisította a toxikológiai vizsgálat jelentésein a gépjárművezetők alkoholszintjét. Ennyi alatt ugyanis meg lehet úszni a büntetőeljárás indítását. Az ügyvéd, Adelin George Vlai ellen folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés miatt, testvére, Florin Gabriel Vlai ellen pedig közokirat-hamisítás és hamis okiratok használata miatt indítottak eljárást. Az ügyészek további személyek ellen is nyomoznak, de nem árultak el több részletet. (Főtér)

TAROL A KANYARÓ BRASSÓBAN. Több mint 60 csecsemőt és kisgyereket utaltak kórházba az elmúlt napokban Brassóban kanyaró miatt. A fertőző betegségeket kezelő kórház vezetősége kibővíti az intézmény gyermekosztályát – nyilatkozta szerdán az Agerpres szerint a kórház menedzsere, dr. Ramona Ionescu. „Az elmúlt két napban nagyon sok gyereket fektettek be a kórházunkba kanyarós megbetegedés miatt, jelentették szerdán a kollégáim, jelenleg 64 esetet kezelünk. Kibővítjük a gyermekosztályt, az emeleti kórtermek felét kiürítjük, hogy legyünk felkészülve, ha még több beteg érkezne” – nyilatkozta a menedzser. A Brassó megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) képviselője, dr. Claudia Bularca azt mondta, hogy jelenleg 4030 adag oltás található a DSP készletén. Adataik szerint a Brassó megyében élő gyerekek 70 százaléka be van oltva kanyaró ellen. A fertőző betegségek országos központja szerint tegnapig 7282 kanyarós megbetegedést jegyeztek országos szinten. A legtöbb esetet – 1167-et – Temes megyében regisztrálták, majd Krassó-Szörény (1095) és Arad megye (965) következik a sorban. Eddig 30 személy halálát okozta a kanyaró. (Krónika/Agerpres)